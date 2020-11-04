В прокат вышли фильмы "Подольские курсанты" и "Кольская сверхглубокая"

Фильм "Подольские курсанты", который должен был выйти в российский прокат еще весной, на майские, появился в кинотеатрах к другому празднику - 4 ноября. По словам одного из продюсеров фильма, Игоря Угольникова, эти пять месяцев создатели использовали для того, чтобы усовершенствовать качество картины.

"Она стала более глубокой по изображению и по звуку", - сказал он. Угольников также отметил, что прошло уже 10 лет с того времени, когда их с партнером Вадимом Задорожным киностудия "ВоенФильм" выпустила первую свою картину "Брестская крепость" режиссера Александра Котта. (Напомним, что за эти годы студией был снят также один из самых громких фильмов о войне последнего времени "Батальонъ"). "В отличие от "Брестской крепости", "Подольские курсанты" - это кино с надеждой", - сказал продюсер. И каждый, кто посмотрит фильм, сможет убедиться в этом и понять, какой ценой героям картины далась эта надежда.

Благодаря подвигу молодых ребят из Подольского пехотного, Подольского артиллерийского и Московского военно-инженерного училищ, многим из которых не исполнилось и 25-ти, и их наставников, фашисты не прошли в Москву. Об истории этой много ранее не говорилось, потому что нельзя было посылать на войну еще недоучившихся будущих боевых офицеров. Но другого выхода не было - следовало остановить врага.

Фильм, который раскрывает эти малоизвестные страницы обороны Москвы в октябре 1941 года, снимался непосредственно на месте боев. Для него авторы выстроили точную копию Ильинского рубежа. Создатели картины говорят о том, что его герои должны были командовать взводами, обучать солдат и своим примером вдохновлять на подвиг. Все вышло иначе. В те страшные октябрьские дни им пришлось своими телами закрыть дорогу к Москве. Они спасли город ценой своих жизней, не дав врагу войти в столицу. Конечно, рядом с ними были и другие защитники Отечества - бойцы и офицеры Красной армии. Но столь массового самоотверженного подвига молодежи, который был продемонстрирован Подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает. Курсанты и их наставники держались на Ильинском рубеже 12 дней, причем ни один не покинул позиций. В ходе боев на рубеже погибло около 2 500 курсантов… В их честь названы улицы и школы, им ставят памятники и открывают музеи. Однако, до сих пор почти все их имена числятся в страшном списке "пропавших без вести". Эти герои остаются безымянными. Их семьи не знают, где лежат их деды и прадеды, защищавшие Москву в октябре 1941 года. А у многих и семей-то не осталось: ведь они были совсем мальчишками. Статистика шокирующая: неизвестных в военных захоронениях вдвое, а то и втрое больше тех, чьи имена установлены.

В съемках принимало участие большое количество настоящей военной техники 40-х годов из Музея техники Вадима Задорожного. Те самые танки, которые были на Ильинском рубеже - и наши, и со стороны вермахта. Кроме того, большую помощь в проведении съемок оказали Музей боевой славы Урала УГМК (Верхняя Пышма), Музей Отечественной военной истории (Падиково), реконструкторы военной техники (Проект "Трофейные машины", проект "Военный ангар", музей "Моторы войны")".

В главных ролях в фильме снялись актеры: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Артем Губин, Любовь Константинова, Игорь Юдин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Сергей Бондарчук, Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский и другие. Перед съемками актеры, исполнявшие роли курсантов, прошли "курс молодого бойца" - недельную военную подготовку в воинской части под руководством военного консультанта Константина Горбатикова. Чтобы стать "курсантами" ребята носили военную форму, подчинялись военной дисциплине, соблюдали режим, жили в казарме, занимались строевой и огневой подготовкой.

Новый российский мистический триллер "Кольская сверхглубокая" также можно смотреть в кинотеатрах с 4 ноября. Фильм основан на реальных исторических научных событиях. Бурение Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважины (СГ-3) началось 24 мая 1970 года неподалеку от города Заполярный Мурманской области близ озера Вильгискоддеоайвинъярви. Главное отличие Кольской сверхглубокой от других скважин заключалось в том, что ее бурили исключительно с научными целями. В разные годы здесь работало 16 исследовательских лабораторий. Однако бурение не происходило гладко. Если первые 7000 метров были пройдены штатно, то далее начались сложности: осыпался ствол скважины, заклинивало бур, обрывалась алмазные коронки и колонны труб. Одна из самых крупных аварий случилась в сентябре 1984 года. На глубине 12066 метров буровая колонна застряла, а при попытке ее поднять оборвалась. Бурение пришлось возобновить на несколько километров выше, с отклонением от прежнего ствола.

Кроме того, как рассказывал директор Научно-производственного центра "Кольская сверхглубокая" Давид Губерман, температура в недрах оказалась гораздо выше ожидаемой. Если на глубине в 7000 метров она была 120 °С, то на глубине в 12 000 метров она составила 230 °С. В июне 1990 года скважина достигла глубины 12262 метров, и это позволило внести Кольскую сверхглубокую в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору. Но тут произошла новая авария - колонна труб оборвалась на отметке 8 550 метров. Возобновление работ требовало долгой подготовки, обновления техники и новых затрат. В итоге в 1994 году бурение Кольской сверхглубокой прекратили.

Закрытие скважины связывают и с легендой, которую подхватили и растиражировали западные СМИ. Ученые опустили в скважину на глубину 12 тысяч метров микрофон и записали странные звуки, похожие на стоны и крики сотни людей. Пошли слухи о том, что ученые невольно откопали "колодец в ад". Создатели фильма "Кольская сверхглубокая" предлагают свою версию возможных событий на этом объекте. В главной роли в картине снялась Милена Радулович - актриса сербского происхождения, которая активно покоряет российские экраны: только в 2020 году выходят три проекта с ее участием. Милена известна отечественному зрителю благодаря роли Ясны в фильме "Балканский рубеж". По сюжету эпидемиолог Анна прибывает на объект "Кольская сверхглубокая", чтобы разобраться с происходящим там. Ей приходится не только столкнуться с необъяснимыми явлениями, но и противостоять им. Экспедицию к Кольской сверхглубокой скважине, где происходят необъяснимые и страшные события, возглавляет полковник ГРУ. Под его руководством на объект приезжает команда спецназовцев, которую встречают ученые - они не в состоянии одни разобраться в происходящем. Важной составляющей работы над фильмом для авторов стало кропотливое воссоздание облика эпохи 80-х. И хотя основное действие картины происходит на секретном объекте под землей, а главными героями являются либо военные, либо ученые, нужно было создать такую атмосферу, чтобы зритель ни на секунду не сомневался в правдоподобности происходящего на экране...

В фильме также снимались Никита Дювбанов, Кирилл Ковбас, Вадим Демчог, Сергей Иванюк, Николай Ковбас, Илья Ильиных, Виктор Низовой, Артем Цуканов, Евгений Черкашин, Владимир Колида, Альбина Чайкина, Максим Радугин, Даша Шагал, Алексей Сдобнов и другие.