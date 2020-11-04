В Роскачестве развеяли "страшные" мифы о смартфонах

Несмотря на то, что люди пользуются смартфонами уже не одно десятилетие, некоторые до сих пор верят в "теории заговора" и "страшилки", связанные с использованием устройств. Самые распространенные мифы развеял Сергей Бодров, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества.

"За последние 20 лет были проведены тысячи исследований и накоплено огромное количество данных, на текущий момент не существует достоверного научного подтверждения, что телефоны оказывают значительное влияние на человеческое здоровье", - говорит Бодров.

По его словам, гипотезы о том, что излучение от телефонов повреждает клетки мозга, провоцирует развитие рака, а также о том, что можно получить проблемы с сердцем, если носить смартфон в нагрудном кармане, не подтвердились экспериментально.

"Доступна информация об экспериментально подтвержденной связи между излучением телефона и подвижностью сперматозоидов, - продолжает специалист. - Однако ввиду того, что в современной жизни очень много иных факторов помимо телефона, потенциально способных воздействовать на организм, данная информация требует более глубокого изучения".

Кроме того, мифом является также то, что вредно для здоровья засыпать рядом со смартфоном. "А вот постоянное использование смартфона для чтения, особенно в ночное время, определенно может испортить зрение и нарушить режим сна из-за специфического типа излучения от экрана. Поэтому рекомендуется ограничивать использование мобильного телефона за час-два перед сном", - предупреждает Бодров.

Также специалист посоветовал не держать смартфон близко к глазам, не забывать про гимнастику для глаз, а при чтении книг отдавать предпочтение бумажным вариантам.