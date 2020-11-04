В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса

Новости

В США ожидается рекордный показатель явки на выборах 00:20
В Калифорнии голосование проходит на свежем воздухе 00:10
"Зенит" - "Лацио" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом 03.11.2020
Трамп заявил, что не готовил ни победную речь, ни признание своего поражения 03.11.2020
Диего Марадоне предстоит операция 03.11.2020
В Нидерландах эвакуировали вокзал 03.11.2020
Театр Ермоловой отменил спектакли с участием Олега Меньшикова 03.11.2020
Володин объяснил, зачем создается единый центр лекарственного обеспечения 03.11.2020
Два швейцарца задержаны по делу о теракте в Вене 03.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14 тысяч военнослужащих 03.11.2020
Володин объяснил необходимость реформы ОМС 03.11.2020
Володин исключил спешку при рассмотрении поправок об изъятии детей из семьи 03.11.2020
Володин назвал выборы в США "шоу" и сравнил их с российскими 03.11.2020
В Черном море нашли рюкзак пропавшего в Сочи основателя Skillbox 03.11.2020
Арестован подозреваемый в убийстве Владимира Маругова 03.11.2020
Володин: Дефицит бюджета не помешает выполнить социальные обязательства 03.11.2020
Совет Европы обвинил Болгарию в расизме по отношению к цыганам 03.11.2020
Болгарская певица Грета Ганчева получила гражданство России 03.11.2020
Госдума планирует вернуться к зарубежным поездкам до конца года 03.11.2020
Меланья Трамп проголосовала отдельно от своего мужа 03.11.2020
Президент Болгарии призвал отложить переговоры о вступлении Македонии в ЕС 03.11.2020
Актриса Светличная рассказала о попытке родных убить её ртутью 03.11.2020
Европа названа главным источником пандемии COVID-19 03.11.2020
Франция отправит пациентов с коронавирусом на лечение в Германию 03.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 00:05
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: EPA
Беременность названа фактором, увеличивающим риски при коронавирусе

- Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19, - пояснила "Российской газете" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. - В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции (Sakalli, E., Temirbekov, D., Bayri, E., Alis, E. E., Erdurak, S. C., & Bayraktaroglu, M. (2020). Ear nose throat-related symptoms with a focus on loss of smell and/or taste in COVID-19 patients. American Journal of Otolaryngology, 41(6), 102622.), приводятся данные о том, что из 172-х пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев".

Эксперт рассказала, что Евстахиева (слуховая) труба, расположенная в среднем ухе, ответственна за нормализацию в нем давления. Но отек слизистой оболочки носоглотки, появляющийся при насморке, провоцирует сужение или полную закупорку Евстахиевой трубы. Вследствие этого за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха (ушей). Встречаться этот признак может и при ОРВИ, и проходить по мере угасания других признаков заболевания.

"Но иногда в Евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, которые приводят к ее воспалению и развитию тубоотита. Поэтому, если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к более грозным осложнениям - менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга и т.д.", - добавила Наталья Пшеничная.

-

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Совфед одобрил закон о правительстве
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно