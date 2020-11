В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса

Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.

- Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19, - пояснила "Российской газете" замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. - В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции (Sakalli, E., Temirbekov, D., Bayri, E., Alis, E. E., Erdurak, S. C., & Bayraktaroglu, M. (2020). Ear nose throat-related symptoms with a focus on loss of smell and/or taste in COVID-19 patients. American Journal of Otolaryngology, 41(6), 102622.), приводятся данные о том, что из 172-х пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев".

Эксперт рассказала, что Евстахиева (слуховая) труба, расположенная в среднем ухе, ответственна за нормализацию в нем давления. Но отек слизистой оболочки носоглотки, появляющийся при насморке, провоцирует сужение или полную закупорку Евстахиевой трубы. Вследствие этого за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха (ушей). Встречаться этот признак может и при ОРВИ, и проходить по мере угасания других признаков заболевания.

"Но иногда в Евстахиеву трубу проникают болезнетворные бактерии, которые приводят к ее воспалению и развитию тубоотита. Поэтому, если симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, так как тубоотит может привести к более грозным осложнениям - менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга и т.д.", - добавила Наталья Пшеничная.

