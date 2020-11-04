В России стало больше курьеров

За последний год количество курьерских фирм в России увеличилось на 8%. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных СКБ "Контур". Наибольший прирост числа курьерских служб показали Южный, Уральский и Приволжский федеральные округа. Единственным регионом, в котором число курьерских служб за рассматриваемый период сократилось, оказался Дальневосточный.

Как подчеркнули в СКБ "Контур", в исследовании приводятся данные только по юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), зарегистрированным по соответствующему общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

"С 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года число юрлиц и ИП, занятых курьерской деятельностью, выросло на 8% (с 5,8 тысячи до 6,3 тысячи). Однако рост наблюдался только в четвертом квартале 2019 года. В течение 2020 года число предприятий практически не менялось", - говорится в исследовании.

Пи этом, отмечается, что на данные могли существенно повлиять два фактора - интернет-магазины и ритейл, нарастившие оборот доставки за время пандемии, далеко не всегда указывают соответствующий ОКВЭД в качестве основного, и соответственно не учитываются. Второй фактор - пандемия негативно отразилась на курьерской доставке в сегменте b2b (бизнес для бизнеса), тогда как в выигрыше оказались игроки e-commerce.

Влияние второго фактора прямо подтверждается финансовыми итогами фирм указанного профиля. Согласно данным СКБ "Контур", по итогам 2019 года 25% курьерских организаций работали в убыток, а три четверти из них заработали менее одного миллиона рублей прибыли. Всего финансовая отчетность была подана по 1291 предприятию, из которых еще 50% показали выручку менее 6,89 млн рублей и прибыль около 98 тысяч рублей.

Еще одной особенностью сегмента, отмечается в исследовании , стала неоднородность динамики по федеральным округам. Так, значительный рост отрасль показала в Южном - плюс 36%, Уральском - 17% и Приволжском - 16% федеральных округах. В Дальневосточном произошло сокращение на 6% октябрь 2019 года к октябрю 2020 года. На 10% сегмент вырос в Крыму, в остальных регионах рост количества курьерских компаний составил от 1% до 6%.

"Вероятнее всего, что по итогам 2020 года будет наблюдаться рост выручки в этом сегменте экономики прежде всего за счет e-commerce. К примеру, оборот Ozon за первое полугодие 2020 вырос на 152% - до 77,4 млрд руб. Общий рост выручки в этом сегменте, по экспертной оценке, превысил 70%, но конкретные данные появятся не ранее весны 2021-го. На долю доставки интернет-магазинов еще в 2019 году приходилось почти половина рынка логистики (по данным Data Insight - 49%). Понятно, что тренд только укрепится", - прогнозирует аналитик СКБ Контур Владимир Савельев.

Так в опубликованной на этой неделе неэрудированной финансовой отчетности по МСФО за девять месяцев 2020 года одного из крупнейших российских ритейлеров ГК "Детский мир", выручка онлайн-сегмента группы выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 22,1 млрд рублей. При этом, как отмечается в сообщении группы для инвесторов, доля онлайн-продаж в общей выручке сети в России увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,3%, а доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах "Детского мира", составила 81%.