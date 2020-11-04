В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС

В МЧС России разработали специальный порядок экстренных действий при наступлении различных чрезвычайных ситуаций. Для этого впервые разработан и утвержден национальный стандарт, который вступит в действие с 1 июня 2021 года.

"ГОСТ "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Введен впервые", - цитирует ТАСС утвержденный Росстандартом документ.

В этом ГОСТе определены требования, необходимые при эвакуации населения. Но не только они. Документ в первую очередь предназначен для работников федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов РФ, на плечи которых ложится необходимость разрабатывать документы планирования при реагировании на возможные ЧС.

Некоторые меры довольно логичны и хорошо знакомы всем, кто когда-либо ранее сталкивался с ЧС. Они взяты из прошлого опыта реагирования.

"При планировании мероприятий охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения следует предусматривать возможность блокирования автомагистралей и коммуникационных пешеходных путей, ведущих в опасные районы, и осуществления жесткого пропускного режима, предусматривающего пресечение проезда в опасный район транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий", - так прописывает ГОСТ мероприятия по блокированию доступа в зону ЧС.

Но есть и нормы, которые ранее не встречались среди обязательных мер. Например, для размещения эвакуированных норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 квадратных метра на человека. А на тысячу потенциально эвакуированных человек ГОСТом регионам необходимо иметь в запасе семь банных и десять койко-мест в больнице.