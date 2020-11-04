В штабе Байдена заявили о его победе на выборах

В штабе кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена заявили, что бывший вице-президент "находится на очевидном пути к победе" над республиканцем Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу избирательной кампании демократа Дженнифер О'Мэлли Дилон.

По словам Дилон, команда Байдена ожидает победы в штатах Мичиган, Висконсин, Невада и Пенсильвания, что должно обеспечить приход 77-летнего политика в Белый дом. В его штабе рассчитывают получить в копилку более 270 голосов выборщиков.

Еще более решительно высказался советник штаба Боб Бауэр. "Мы побеждаем! Мы выиграли эти выборы", - заявил юрист, работающий на Демпартию, во время видеоконференции, пообещав "защищать" результаты голосования. Господин Бауэр дал понять, что не опасаются судебных тяжб, в том числе разбирательств в Верховном суде, которыми уже пригрозили представители Трампа. В этом случае адвокат предрек республиканцам "поражение".