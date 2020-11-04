Трамп опережает Байдена в штате Флорида

Ранние экзит-поллы показывают значительное снижение поддержки Байдена среди латиноамериканцев во Флориде. Как отмечает CNN, за четыре года желающих поддержать демократов в этом штате стало меньше.

Данные показывают, что чуть больше 50% латиноамериканцев поддерживают кандидата от демократов, по сравнению с 62%, которые продемонстрировала Хиллари Клинтон в 2016 году. При этом поддержка президента Дональда Трампа среди этой группы значительно возросла. Похожая ситуация наблюдается и в штате Джорджия.

Кроме того, Трамп демонстрирует преимущество и среди пожилых людей Флориды, набирая больше 50% среди этой группы. В 2016 году за Трампа здесь проголосовало 57% пожилых избирателей.

Флорида считается важным штатом для исхода голосования, он отвечает за 29 голосов выборщиков.