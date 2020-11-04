В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат

День голосования 3 ноября, в который американцы выбирали не только своего президента, но также членов палаты представителей, примерно треть сената, губернаторов одиннадцати штатов и двух территорий, а также местные заксобрания в некоторых регионах, не обошелся без курьезов. Правда, порой в духе политического нуара. Как сообщает британская Independent, в палату представителей Северной Дакоты от восьмого округа успешно избрался некто Дэвид Андал, республиканец, который еще в начале октября... скончался от коронавируса.

Дело в том, что досрочное голосование стартовало за несколько недель до того, как 55-летний однопартиец Трампа слег в больницу и умер от стремительного течения "ковида". Из-за бюрократических процедур убрать его имя из списка было уже невозможно. Между тем земляки отдали ему около 36 процентов голосов. Однако многие вернули бюллетени, узнав о неожиданной смерти кандидата.

Теперь республиканцам предстоит срочно искать замену Андалу, и даже не исключены новые досрочные выборы, заключает издание. Мать Дэвида, госпожа Пэт Андал рассказала газете Bismarck Tribune, что ее сын с самого начала пандемии был "предельно аккуратен", и даже не представляет, где он мог подхватить опасный вирус, оказавшийся для него фатальным.