Видеотуры по квартирам позволяют продавать их дороже

Введенные из-за коронавируса ограничения ускорили переход рынка недвижимости в онлайн-режим. Однако для полного ухода сделок в цифру необходимы изменения в законодательстве.

Доверие покупателей к дистанционным инструментам за полгода существенно выросло, отмечает заместитель гендиректора MR Group Ирина Дзюба. Сейчас свыше 80% клиентов компании на том или ином этапе пользуются мобильным приложением, доля сделок, заключаемых полностью онлайн, выросла с допандемийных 3-5% до 15%. Опыт минувшего лета показывает, что после окончания самоизоляции и пандемии в целом, большинство покупателей вернется к офлайн-покупкам жилья. "До начала эпидемии доля дистанционных сделок в "Инграде" составляла 4% от всего объема продаж. В период самоизоляции она достигла 100%, сразу после открытия офисов продаж произошел резкий спад до 2%. Сейчас мы фиксируем ее на уровне 10%", - рассказал директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев.

Развитие онлайн-сервисов будет для застройщиков одним из факторов привлечения клиентов в 2021 году, наряду с программой льготной ипотеки и желанием россиян вложить сбережения в недвижимость, считает директор по развитию платформы "Цифровая ипотека" Дмитрий Охрименко. Покупатели уже сегодня хотят пользоваться IT-решениями с удобным и функциональным интерфейсом, считает он. "Люди искренне удивляются, когда, к примеру, менеджер в офисе застройщика предлагает им заполнить бумажные анкеты на ипотеку", - говорит Охрименко.

Очень востребованными инструментами оказались в этом году видеотуры по домам и квартирам, причем 3D-формат сместил на второй план VR-туры, отмечает гендиректор платформы Planoplan Олег Кельник. По сравнению с осенью прошлого года количество запросов на "прогулку" по новостройкам увеличилось в 6 раз. "87% покупателей готовы рассматривать объект дороже, если у него есть качественная визуализация. Скорость продажи объектов при качественных фотографиях, наличии 3D-тура и плана квартиры вырастает в 1,5 раза", - говорит директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Ограничивается использование виртуальных туров как возможностями техники (масштабный виртуальный тур требует большого объема трафика и не всегда хорошо адаптируется под мобильные устройства, отмечает директор по продажам "Интеко" Павел Лепиш), так и консерватизмом клиентов. Основная масса покупателей все равно не готова покупать квартиру виртуально, говорит коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко. Исключение - те, кто приобретает недвижимость в другом регионе. Но тут есть свои особенности: поскольку многие из тех, кто подыскивает жилье, например, на черноморском побережье, выбирают его в качестве дачи на лето, у них эта квартира не первая, и они спокойнее и увереннее относятся к сделкам с недвижимостью.

Для повышения онлайн-продаж, отмечают застройщики, самое важное - организовать оформление сделок полностью в дистанционном режиме. Выбрать квартиру, получить одобрение кредита можно онлайн, говорит замдиректора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов, а вот выдать ипотеку онлайн сложнее - не все банки готовы дистанционно подписывать кредитную документацию, так как законодательство требует идентификации клиента в офисе банка. "Открытие аккредитива пока еще требует обязательного посещения банка, - добавляет руководитель отдела продаж комплекса "Донской квартал" Анастасия Огнева. - Но застройщики очень надеются, что банки пойдут навстречу и изменят алгоритм взаимодействия в плане полного переноса всех этапов оформления ипотеки в онлайн. Некоторые банки уже сейчас опробуют такой сервис в пилотном режиме. Думаю, это только вопрос времени".

Необходимо законодательно разрешить дистанционное открытие банковского счета физлица, которая сейчас должна проходить только при личном присутствии клиента, говорит руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанка" Игорь Дмитриев. В период пандемии запустить полностью онлайн сделки по ипотеке стало возможно, поскольку порядок открытия банковского счета физлица был временно упрощен. Сейчас и банки, и некоторые застройщики находят выход в предоставлении услуг на дому. Так, банк "Открытие" ввел опцию выезда сотрудника к клиенту. Однако пока эта услуга доступна только в Москве. Для оформления электронной подписи выезжают на дом к клиенту представители застройщиков.

Ряд застройщиков предлагает цифровые опции и для тех, кто уже купил жилье - переходят к развитию сервисов для новоселов. Так, группа "Самолет", компания "Ак Барс Дом", ГК "Основа" развивают приложения, через которые можно вызвать сантехника или электрика из управляющей компании, передать показания счетчика, оплатить ЖКУ и пообщаться с соседями.