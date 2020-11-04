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04.11.2020 19:38
Рубрика: Власть

Сила народа

В День народного единства Владимир Путин призвал к межнациональному и межрелигиозному миру
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Главная цель России не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство. В мире вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом нечистоплотных игр, на них пытаютaся паразитировать экстремисты и радикалы. Нужно сделать все, чтобы не допустить подобного в нашей стране, заявил президент.
По традиции 4 ноября президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС По традиции 4 ноября президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
По традиции 4 ноября президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Мероприятия в День народного единства Владимир Путин начал с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Вместе с ним в церемонии участвовали представители молодежных организаций. Президент поинтересовался их планами на учебу и работу. Разговор завязался с будущим преподавателем политологии в школе.

"Что вы считаете важным вложить?" - спросил Путин. Чему девушка намерена учить детей? "Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права", - ответила она. А обязанности, заметил будущий педагог, отвечая на последовавший вопрос, должны быть в сердце.

- Права и обязанности должны быть в гармонии между собой, - подчеркнул президент. - Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть именно в сердце и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их, но и обязанности есть у каждого человека.

Послушав вместе с молодыми людьми обновленный звон колоколов Спасской башни и осмотрев затем Музей археологии Чудова монастыря, Владимир Путин провел видеоконференцию с представителями религиозных объединений.

Владимир Путин поздравил всех с праздником. Когда народ России положил конец трагедии Смутного времени, среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители самых разных национальностей и вероисповеданий. Великий гражданский подвиг совершают люди, преданные Отчизне, убежденные в том, что их единство - мощная непреодолимая сила, сказал президент.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Путин поздравил граждан России с Днем народного единства

В истории страны немало примеров, когда весь народ вставал за родную землю. Мужество защитников Родины не знало национальных различий, их вдохновляли нравственные ценности. "Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную, многоконфессиональную страну", - подчеркнул Путин. Традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий завещаны предками, и этим опытом создания уникальной цивилизации мало гордиться - их нужно беречь и укреплять, призвал он.

"Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены, - продолжил президент. - С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности. Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду".

Для России межнациональный и межрелигиозный мир - основа основ, заявил Путин, подчеркнув, что в этой сфере нужно действовать максимально деликатно. Тем более что ситуация в ряде стран сложная, одни провокаторы, прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих, другие используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость.

Результат один - в обществе "как снежный ком" нарастают конфликты и могут тлеть десятилетиями, продолжил Путин и призвал вместе сделать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное в России. И огромная роль в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений принадлежит духовным лидерам. Представители всех религий вносят вклад и в общую борьбу с распространением коронавируса.

У каждого гражданина должны быть в сердце и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав, но и обязанности есть у каждого

Президент напомнил, что главное - безусловная ценность каждой человеческой жизни, и этот выбор в огромной степени продиктован ценностями, которые лежат в основе традиционных религий России. На столе слева от него лежали четыре священные книги - Библия, Коран, Тора и Ганджур. "В каждой из них заложены непреходящие истины. И ключевая, определяющая среди них - любовь к человеку, ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиции. И когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать это нужно так, что речь идет не только о единоверцах, а именно о человеке вообще. Потому что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним", - подчеркнул президент и привел отрывки из каждой книги.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Как в России отмечают День народного единства

"Единство народа - это проявление его силы, в единстве - подлинная сила нашего народа", - заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув, что перед лицом общих задач нужно быть вместе. В России в отличие от Франции нет таких проблем с уважением религий, заявил председатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. Российские мусульмане на фоне непростых дней на Западе и у границ нашей страны "проявляют терпимость и показывают пример другим народам и религиям, как необходимо уважать друг друга, взаимодействовать и сотрудничать во имя будущего", отметил он. Главный раввин России Берл Лазар назвал народное единство вечной ценностью. В мире очень много преступлений на почве ненависти, сказал он и призвал брать пример с России.

Путин одобрил идею призвать другие страны в ООН принять законы о защите чувств верующих и обещал дать МИД такое поручение. Закон, запрещающий оскорбление чувств верующих, президент назвал правильным выбором. "Но дело даже не в этом, дело не в законах, а в нашем внутреннем осознании того, что мы более тысячи лет живем в многонациональном государстве и строим его весьма успешно именно потому, что с уважением и любовью относимся друг к другу", - заметил он.

Главная цель России не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство, сказал президент, говоря о прописанной в Конституции защите традиционных ценностей. "Вы сказали, что кому-то не нравится то, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя", - заключил он.

Власть Работа власти Президент Празднование Дня народного единства

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