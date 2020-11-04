Влашич признан лучшим футболистом октября в РПЛ

Полузащитник столичного ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком октября. Наставник армейцев Виктор Ганчаренко - лучшим тренером, а автором самого красивого гола месяца стал получивший вызов в сборную России нападающий "Сочи" Антон Заболотный.

Российская премьер-лига определила лауреатов минувшего месяца. В споре за звание лучшего игрока октября Влашич сумел опередить своего коллегу по амплуа из "Зенита" Александра Ерохина. За хорвата отдали свои голоса болельщики и эксперты канала "Матч Премьер", а эксперты РПЛ назвали лучшим зенитовца.

В споре тренеров лучшим стал Ганчаренко, победивший единогласно. ЦСКА в минувшем месяце в чемпионате страны выиграл все четыре матча.

Гол Антона Заболотного, получившего вызов в национальную сборную от Станислава Черчесова, признан лучшим. Его форвард "Сочи" провел в ворота "Ростова" красивым ударом через себя.