Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ). Злоумышленником, который был ликвидирован по время полицейской спецоперации, оказался 20-летний житель Вены, гражданин Австрии и Северной Македонии, откуда родом один из его родителей. Он уже находился в поле зрения спецслужб и даже был осужден за попытку примкнуть к террористам в Сирии, однако его освободили досрочно. Также выяснилось, что прошлым летом преступник пытался купить боеприпасы в Словакии, куда приехал на машине, зарегистрированной на имя матери известного полиции экстремиста. Но сделка сорвалась, потому что у молодого человека не было лицензии на оружие. Самое тревожное, что полиция не исключает сообщников, которые могут находиться в бегах. Сразу после атаки жителей Вены попросили не посещать центр города, автобусы перестроили маршруты, а школьников освободили от занятий. Правоохранители провели 18 обысков и задержали 14 человек.

Следователи отсматривают 1 терабайт видеозаписей, присланных очевидцами, чтобы понять, были ли у стрелка сообщники. Ранее министерство внутренних дел Австрии утверждало, что нападавших могло быть максимум четверо. Но независимо от числа участников нападения в Вене речь идет о разветвленной террористической группировке, глубоко укоренившейся в Европе.

Как выяснилось, 20-летнего стрелка звали Куйтим Фейзулай. Еще в апреле 2019-го он был осужден на 22 месяца за намерение присоединиться к ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ). Но уже в декабре того же года он вышел по условно-досрочному освобождению в рамках ювенального законодательства. Теперь эксперты называют его освобождение "роковым просчетом". При этом молодой человек оставался под наблюдением спецслужб до того самого дня, когда вечером 2 ноября открыл стрельбу по прохожим и посетителям кафе. Среди погибших - две женщины, в том числе официантка, и двое мужчин. Он был вооружен модификацией автомата Калашникова, пистолетом и ножом-мачете. Полиция застрелила его через десять минут после того, как на пульт вызова поступил сигнал тревоги. Как пишет Spiegel online, гражданин Австрии с албанскими корнями "много лет искал контактов с террористами" и даже выезжал на границу с Сирией, пытаясь проникнуть в зону боевых действий. По данным полиции, Куйтим "проникся радикальными идеями в Европе": вместе со своим старшим школьным другом он посещал проповедника-фундаменталиста в одной из венских мечетей. К слову, они также пытались улететь в Кабул, чтобы примкнуть к афганскому террористическому подполью, но не получили афганскую визу и в итоге аннулировали билеты.

Особую тревогу сейчас испытывает еврейская община Австрии, ведь нападение произошло недалеко от Stadttempel - главной синагоги Вены. "Если вы продолжите раскрывать объятия, то это не поможет остановить террор, нужны реальные меры противодействия", - считает глава еврейской общины земли Штирия Эли Розен. Пока же Австрия и остальные страны - члены ЕС обсуждают способы борьбы с терроризмом, вспоминая теракты последних лет в Париже, Брюсселе и других городах Европы. Экс-глава Европарламента и соратник Берлускони итальянец Антонио Таяни призвал создать "европейское ФБР". "Европу атакуют, теракты в Ницце и Вене показывают, что исламский терроризм хочет поразить самое сердце европейской и западной цивилизации, - заявил он. - Надо реагировать на это, не только сосредоточив внимание на межрелигиозном диалоге и содействии интеграции, но и полагаясь на тесное сотрудничество между полицией и секретными службами Евросоюза". Впрочем, как именно может выглядеть такая организация и чем она дополнит уже существующие европейские антитеррористические структуры, он не уточнил.

Решение досрочно выпустить осужденного террориста называют теперь "роковой ошибкой"

Как заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, "мы встретились с проявлениями всемирного зла, и самое главное - какие уроки будут извлечены из этой печальной истории". "Ответ мы найдем только сообща, только в нашем взаимодействии. Эту мысль мы проводим в контактах с нашими австрийскими партнерами", - отметил дипломат. Он также уточнил, что россияне в ходе теракта не пострадали.