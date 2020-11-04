Военным врачам доплатят за борьбу с коронавирусом

За полгода количество ПЦР - лабораторий в Вооруженных силах увеличилось более чем в три раза, там проводят около 6 тысяч исследований в сутки. Планируется дополнительно ввести в строй еще 24 таких объекта, что позволит ежедневно делать до 10 тысяч тестов и сократить время получения результатов с четырех до трех часов. Об этом на селекторном совещании в Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Российской армии он назвал стабильной. Более того, по словам министра, количество людей, инфицированных коронавирусом, там ежедневно снижается.

Шойгу рассказал, что в военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа. "Очередей на исследования нет. Личному составу минобороны их проводят в день обращения, причем потоки пациентов плановых и ковид - больных разделены", - пояснил министр. Кроме того, в ведомстве имеется большой запас средств индивидуальной защиты.

Все это позволяет генералам не только держать под контролем ситуацию с коронавирусом в армии, но и оказывать помощь в борьбе с опасной инфекцией в России и за рубежом. Таким делом сегодня занимаются более тысячи военных медиков. "Наши специалисты успешно выполняют тяжелую, социально значимую работу", - подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что в конце октября минобороны направило в больницы и клиники Московской и Курганской областей 72 специалиста. А в Абхазии и Южной Осетии военные по решению президента РФ развернули два многопрофильных мобильных госпиталя. В каждом - по 133 человека персонала.

На совещании министр обороны сообщил, что военным медикам, командированным для помощи гражданским коллегам, установят стимулирующие выплаты. И тут же поручил своему заму подготовить соответствующий приказ. В общей сложности выплаты адресованы 1 тысячи 572 армейским специалистам, непосредственно участвующим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и других медподразделений, развертываемых вне пунктов постоянной дислокации.

Уже определен размер таких выплат. У офицеров - 70 процентов должностного оклада. У прапорщиков, мичманов, старшин и сержантов - 60 процентов.

Сергей Шойгу также распорядился оперативно проработать вопрос об организации отдыха и реабилитации этих людей в санаторно-курортных учреждениях Минобороны России.