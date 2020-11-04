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04.11.2020 22:59
Рубрика: Спорт

Всё врут календари

Волейбольные команды РФ и всей Европы в сложнейшем положении
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Женская команда "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) вынужденно отказалась от участия в основном раунде (на групповом этапе) клубной Лиги чемпионов 2020/21, проводимой под эгидой Европейской конфедерации волейбола.
Волейболисты московского "Динамо" не вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Отказ бронзового призера российской Суперлиги 2019/20 связан с коронавирусными проблемами. Место уралочек в группе "В" теперь займет один из двух неудачников второго, решающего раунда квалификации - скромный словенский клуб "Калцит" из городка Камник с населением около 14 тысяч.

В европейском и российском волейболе сейчас ситуация с проведением официальных турниров очень сложная, однако соревнования все же проводятся. Так, в нашей Суперлиге, как в мужской, так и в женской, одна за другой команды уходят на карантин, возвращаются. Количество перенесенных матчей зашкаливает.

Спорт Волейбол

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