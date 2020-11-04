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04.11.2020 11:03
Рубрика: Общество

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Текст: Анна Полтавцева

На 3,3 миллиона человек выросло в мире число заразившихся коронавирусом за минувшую неделю. Как сообщает ВОЗ, это самый высокий показатель с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 45 тыс., что на 9 тыс. больше, чем неделей раньше.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В информационном бюллетене ВОЗ говорится, что по состоянию на 1 ноября в мире было зарегистрировано около 46 млн заразившихся и 1,2 млн летальных исходов. "Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех случаев заболевания в мире (более 1,7 млн), что представляет собой 22-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей (46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей)", - указывает организация.

Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней был зафиксирован с 19 по 25 октября - более 2,8 млн случаев.

В Северной и Южной Америке 26 октября по 1 ноября заразились более 999 тыс. человек, а общее число инфицированных превысило 20 млн. За семь дней зарегистрированы более 17 тыс. смертей, на 1 ноября общее число летальных исходов составило более 639 тыс. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,7 млн. до более 11 млн. За неделю умерли более 17 тыс. человек, а общее число умерших превысило 285 тыс. В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 381 тыс. человек, и их общее число превысило 9 млн. Количество умерших превысило 144 тыс., что на 4,6 тыс. больше, чем неделей раньше.

В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тыс., в Индии - более чем 319 тыс., в Бразилии - более чем на 163 тыс.

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