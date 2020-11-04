Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября

В Молдавии объявили дату второго тура президентских выборов: он пройдет 15 ноября. Об этом сообщил ЦИК республики, передает Sputnik Молдова.

Первый тур состоялся 1 ноября. Минимальный порог явки для него составляет 33,33 процента, и он был успешно преодолен.

Согласно окончательным официальным данным, экс-премьер Майя Санду, которую выдвинула проевропейская Партия действия и солидарности, набрала тогда 36,16 процента голосов, а действующий президент Игорь Додон (в прошлом социалист, а ныне беспартийный) - 32,61 процента. Кстати, четыре года назад Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, тогда Санду проиграла своему оппоненту.