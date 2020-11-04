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WhatsApp избавили от одной из самых раздражающих особенностей

Текст:   Антон Благовещенский
04.11.2020,  
19:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

WhatsApp регулярно критиковали за невозможность быстро и удобно удалить данные, данные, которые мессенджер хранит в памяти. Теперь в приложении появился специальный инструмент специально для этих целей.

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С помощью нового менеджера памяти можно увидеть, какие именно данные занимают место в памяти смартфона, и удалить их. Например, файлы размером больше пяти мегабайт выделены в отдельный раздел, как и медиа, которые были пересланы много раз.

Также на экран выводится информация о свободном месте и объеме данных, которые находятся в хранилище на данный момент. Предусмотрена сортировка файлов по размеру, возможность выбрать сразу несколько файлов для удаления.

Новый инструмент очистки памяти уже доступен в стабильных версиях WhatsApp.

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Фото: istock
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