За сутки в России подтверждено 19 768 случаев COVID-19 в 85 регионах

За минувшие сутки в России подтверждено 19 768 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 5826

2. Санкт-Петербург 1031

3. Московская область 569

4. Нижегородская область 417

5. Архангельская область 389

6. Ростовская область 309

7. Красноярский край 308

8. Воронежская область 304

9. Свердловская область 277

10. Иркутская область 245

11. Республика Коми 239

12. Республика Бурятия 237

13. Забайкальский край 235

14. Хабаровский край 227

15. Мурманская область 221

16. Алтайский край 221

17. Волгоградская область 213

18. Ульяновская область 210

19. Приморский край 207

20. Ставропольский край 205

21. Омская область 205

22. Республика Крым 202

23. Томская область 201

24. Республика Саха (Якутия) 197

25. Ханты-Мансийский АО 196

26. Саратовская область 195

27. Кемеровская область 195

28. Самарская область 187

29. Оренбургская область 185

30. Ямало-Ненецкий АО 185

31. Новосибирская область 181

32. Кировская область 176

33. Пермский край 176

34. Челябинская область 172

35. Республика Алтай 171

36. Пензенская область 169

37. Брянская область 163

38. Ленинградская область 163

39. Тверская область 162

40. Амурская область 159

41. Республика Хакасия 155

42. Тюменская область 153

43. Удмуртская Республика 137

44. Ярославская область 136

45. Курская область 135

46. Краснодарский край 135

47. Тульская область 130

48. Орловская область 129

49. Астраханская область 128

50. Костромская область 127

51. Ивановская область 126

52. Псковская область 126

53. Калужская область 125

54. Калининградская область 122

55. Белгородская область 119

56. Смоленская область 117

57. Республика Карелия 115

58. Вологодская область 109

59. Владимирская область 107

60. Рязанская область 103

61. Сахалинская область 103

62. Тамбовская область 99

63. Республика Башкортостан 97

64. Республика Тыва 95

65. Республика Калмыкия 94

66. Новгородская область 93

67. Липецкая область 92

68. Республика Дагестан 87

69. Кабардино-Балкарская Республика 85

70. Карачаево-Черкесская Республика 85

71. Курганская область 84

72. г. Севастополь 83

73. Республика Мордовия 70

74. Республика Адыгея 68

75. Республика Северная Осетия 67

76. Республика Ингушетия 63

77. Чувашская Республика 61

78. Камчатский край 57

79. Еврейская АО 53

80. Магаданская область 48

81. Республика Татарстан 47

82. Республика Марий Эл 45

83. Чеченская Республика 18

84. Ненецкий автономный округ 7

85. Чукотский АО 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 693 454 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%

2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%

3. Чеченская Республика, Свердловская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7% За последние сутки подтверждено 389 летальных случаев: Воронежская область 14 Ивановская область 5 Калужская область 2 Курская область 6 Липецкая область 2 Московская область 13 Орловская область 2 Рязанская область 2 Смоленская область 2 Тамбовская область 2 Тверская область 5 Тульская область 2 Ярославская область 1 Москва 68 Республика Карелия 2 Архангельская область 7 Мурманская область 4 Санкт-Петербург 66 Республика Крым 3 Краснодарский край 6 Астраханская область 3 Волгоградская область 6 Ростовская область 15 Севастополь 1 Республика Дагестан 5 Кабардино-Балкарская Республика 3 Карачаево-Черкесская Республика 1 Ставропольский край 7 Республика Марий Эл 1 Удмуртская Республика 5 Республика Чувашия 3 Пермский край 3 Кировская область 1 Нижегородская область 14 Оренбургская область 8 Пензенская область 1 Самарская область 11 Саратовская область 2 Курганская область 5 Свердловская область 8 Тюменская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Челябинская область 1 Республика Хакасия 1 Алтайский край 7 Красноярский край 7 Иркутская область 12 Кемеровская область 4 Новосибирская область 3 Республика Бурятия 7 Республика Саха (Якутия) 5 Забайкальский край 5 Приморский край 2 Хабаровский край 2 Сахалинская область 1 Еврейская автономная область 5 За весь период по России умерло 29 217 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 567 человек: Белгородская область 74 Брянская область 139 Владимирская область 115 Воронежская область 407 Ивановская область 74 Калужская область 96 Костромская область 33 Курская область 151 Липецкая область 86 Московская область 422 Орловская область 227 Рязанская область 84 Смоленская область 34 Тамбовская область 74 Тверская область 113 Тульская область 93 Ярославская область 203 Москва 3852 Республика Карелия 9 Республика Коми 253 Архангельская область 207 Вологодская область 114 Калининградская область 225 Ленинградская область 97 Мурманская область 205 Новгородская область 60 Псковская область 29 Санкт-Петербург 527 Республика Адыгея 67 Республика Калмыкия 134 Республика Крым 220 Краснодарский край 53 Астраханская область 69 Волгоградская область 181 Ростовская область 298 Севастополь 165 Республика Дагестан 81 Республика Ингушетия 30 Кабардино-Балкарская Республика 44 Карачаево-Черкесская Республика 83 Республика Северная Осетия - Алания 20 Чеченская Республика 10 Ставропольский край 249 Республика Башкортостан 200 Республика Марий Эл 20 Республика Мордовия 49 Республика Татарстан 38 Удмуртская Республика 183 Республика Чувашия 108 Пермский край 115 Кировская область 69 Нижегородская область 321 Оренбургская область 216 Пензенская область 145 Самарская область 284 Саратовская область 288 Ульяновская область 243 Курганская область 93 Свердловская область 282 Тюменская область 94 Ханты-Мансийский автономный округ 125 Ямало-Ненецкий автономный округ 124 Челябинская область 127 Республика Алтай 116 Республика Тыва 107 Республика Хакасия 96 Алтайский край 147 Красноярский край 292 Иркутская область 278 Кемеровская область 234 Новосибирская область 172 Омская область 163 Томская область 81 Республика Бурятия 180 Республика Саха (Якутия) 127 Забайкальский край 245 Камчатский край 42 Приморский край 114 Амурская область 63 Магаданская область 44 Хабаровский край 105 Сахалинская область 35 Еврейская автономная область 94 Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 266 931. Дистанция в 1,5 метра не спасает от коронавируса