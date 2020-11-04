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04.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 19 768 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За минувшие сутки в России подтверждено 19 768 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

  • 1. Москва 5826
  • 2. Санкт-Петербург 1031
  • 3. Московская область 569
  • 4. Нижегородская область 417
  • 5. Архангельская область 389
  • 6. Ростовская область 309
  • 7. Красноярский край 308
  • 8. Воронежская область 304
  • 9. Свердловская область 277
  • 10. Иркутская область 245
  • 11. Республика Коми 239
  • 12. Республика Бурятия 237
  • 13. Забайкальский край 235
  • 14. Хабаровский край 227
  • 15. Мурманская область 221
  • 16. Алтайский край 221
  • 17. Волгоградская область 213
  • 18. Ульяновская область 210
  • 19. Приморский край 207
  • 20. Ставропольский край 205
  • 21. Омская область 205
  • 22. Республика Крым 202
  • 23. Томская область 201
  • 24. Республика Саха (Якутия) 197
  • 25. Ханты-Мансийский АО 196
  • 26. Саратовская область 195
  • 27. Кемеровская область 195
  • 28. Самарская область 187
  • 29. Оренбургская область 185
  • 30. Ямало-Ненецкий АО 185
  • 31. Новосибирская область 181
  • 32. Кировская область 176
  • 33. Пермский край 176
  • 34. Челябинская область 172
  • 35. Республика Алтай 171
  • 36. Пензенская область 169
  • 37. Брянская область 163
  • 38. Ленинградская область 163
  • 39. Тверская область 162
  • 40. Амурская область 159
  • 41. Республика Хакасия 155
  • 42. Тюменская область 153
  • 43. Удмуртская Республика 137
  • 44. Ярославская область 136
  • 45. Курская область 135
  • 46. Краснодарский край 135
  • 47. Тульская область 130
  • 48. Орловская область 129
  • 49. Астраханская область 128
  • 50. Костромская область 127
  • 51. Ивановская область 126
  • 52. Псковская область 126
  • 53. Калужская область 125
  • 54. Калининградская область 122
  • 55. Белгородская область 119
  • 56. Смоленская область 117
  • 57. Республика Карелия 115
  • 58. Вологодская область 109
  • 59. Владимирская область 107
  • 60. Рязанская область 103
  • 61. Сахалинская область 103
  • 62. Тамбовская область 99
  • 63. Республика Башкортостан 97
  • 64. Республика Тыва 95
  • 65. Республика Калмыкия 94
  • 66. Новгородская область 93
  • 67. Липецкая область 92
  • 68. Республика Дагестан 87
  • 69. Кабардино-Балкарская Республика 85
  • 70. Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 71. Курганская область 84
  • 72. г. Севастополь 83
  • 73. Республика Мордовия 70
  • 74. Республика Адыгея 68
  • 75. Республика Северная Осетия 67
  • 76. Республика Ингушетия 63
  • 77. Чувашская Республика 61
  • 78. Камчатский край 57
  • 79. Еврейская АО 53
  • 80. Магаданская область 48
  • 81. Республика Татарстан 47
  • 82. Республика Марий Эл 45
  • 83. Чеченская Республика 18
  • 84. Ненецкий автономный округ 7
  • 85. Чукотский АО 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 693 454 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%
  • 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
  • 3. Чеченская Республика, Свердловская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7%
За последние сутки подтверждено 389 летальных случаев:
  1. Воронежская область 14
  2. Ивановская область 5
  3. Калужская область 2
  4. Курская область 6
  5. Липецкая область 2
  6. Московская область 13
  7. Орловская область 2
  8. Рязанская область 2
  9. Смоленская область 2
  10. Тамбовская область 2
  11. Тверская область 5
  12. Тульская область 2
  13. Ярославская область 1
  14. Москва 68
  15. Республика Карелия 2
  16. Архангельская область 7
  17. Мурманская область 4
  18. Санкт-Петербург 66
  19. Республика Крым 3
  20. Краснодарский край 6
  21. Астраханская область 3
  22. Волгоградская область 6
  23. Ростовская область 15
  24. Севастополь 1
  25. Республика Дагестан 5
  26. Кабардино-Балкарская Республика 3
  27. Карачаево-Черкесская Республика 1
  28. Ставропольский край 7
  29. Республика Марий Эл 1
  30. Удмуртская Республика 5
  31. Республика Чувашия 3
  32. Пермский край 3
  33. Кировская область 1
  34. Нижегородская область 14
  35. Оренбургская область 8
  36. Пензенская область 1
  37. Самарская область 11
  38. Саратовская область 2
  39. Курганская область 5
  40. Свердловская область 8
  41. Тюменская область 2
  42. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  43. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  44. Челябинская область 1
  45. Республика Хакасия 1
  46. Алтайский край 7
  47. Красноярский край 7
  48. Иркутская область 12
  49. Кемеровская область 4
  50. Новосибирская область 3
  51. Республика Бурятия 7
  52. Республика Саха (Якутия) 5
  53. Забайкальский край 5
  54. Приморский край 2
  55. Хабаровский край 2
  56. Сахалинская область 1
  57. Еврейская автономная область 5

За весь период по России умерло 29 217 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 567 человек:
  1. Белгородская область 74
  2. Брянская область 139
  3. Владимирская область 115
  4. Воронежская область 407
  5. Ивановская область 74
  6. Калужская область 96
  7. Костромская область 33
  8. Курская область 151
  9. Липецкая область 86
  10. Московская область 422
  11. Орловская область 227
  12. Рязанская область 84
  13. Смоленская область 34
  14. Тамбовская область 74
  15. Тверская область 113
  16. Тульская область 93
  17. Ярославская область 203
  18. Москва 3852
  19. Республика Карелия 9
  20. Республика Коми 253
  21. Архангельская область 207
  22. Вологодская область 114
  23. Калининградская область 225
  24. Ленинградская область 97
  25. Мурманская область 205
  26. Новгородская область 60
  27. Псковская область 29
  28. Санкт-Петербург 527
  29. Республика Адыгея 67
  30. Республика Калмыкия 134
  31. Республика Крым 220
  32. Краснодарский край 53
  33. Астраханская область 69
  34. Волгоградская область 181
  35. Ростовская область 298
  36. Севастополь 165
  37. Республика Дагестан 81
  38. Республика Ингушетия 30
  39. Кабардино-Балкарская Республика 44
  40. Карачаево-Черкесская Республика 83
  41. Республика Северная Осетия - Алания 20
  42. Чеченская Республика 10
  43. Ставропольский край 249
  44. Республика Башкортостан 200
  45. Республика Марий Эл 20
  46. Республика Мордовия 49
  47. Республика Татарстан 38
  48. Удмуртская Республика 183
  49. Республика Чувашия 108
  50. Пермский край 115
  51. Кировская область 69
  52. Нижегородская область 321
  53. Оренбургская область 216
  54. Пензенская область 145
  55. Самарская область 284
  56. Саратовская область 288
  57. Ульяновская область 243
  58. Курганская область 93
  59. Свердловская область 282
  60. Тюменская область 94
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 125
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 124
  63. Челябинская область 127
  64. Республика Алтай 116
  65. Республика Тыва 107
  66. Республика Хакасия 96
  67. Алтайский край 147
  68. Красноярский край 292
  69. Иркутская область 278
  70. Кемеровская область 234
  71. Новосибирская область 172
  72. Омская область 163
  73. Томская область 81
  74. Республика Бурятия 180
  75. Республика Саха (Якутия) 127
  76. Забайкальский край 245
  77. Камчатский край 42
  78. Приморский край 114
  79. Амурская область 63
  80. Магаданская область 44
  81. Хабаровский край 105
  82. Сахалинская область 35
  83. Еврейская автономная область 94
  84. Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 266 931.

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