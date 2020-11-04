За сутки в России подтверждено 19 768 случаев COVID-19 в 85 регионах

За минувшие сутки в России подтверждено 19 768 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 5826
- 2. Санкт-Петербург 1031
- 3. Московская область 569
- 4. Нижегородская область 417
- 5. Архангельская область 389
- 6. Ростовская область 309
- 7. Красноярский край 308
- 8. Воронежская область 304
- 9. Свердловская область 277
- 10. Иркутская область 245
- 11. Республика Коми 239
- 12. Республика Бурятия 237
- 13. Забайкальский край 235
- 14. Хабаровский край 227
- 15. Мурманская область 221
- 16. Алтайский край 221
- 17. Волгоградская область 213
- 18. Ульяновская область 210
- 19. Приморский край 207
- 20. Ставропольский край 205
- 21. Омская область 205
- 22. Республика Крым 202
- 23. Томская область 201
- 24. Республика Саха (Якутия) 197
- 25. Ханты-Мансийский АО 196
- 26. Саратовская область 195
- 27. Кемеровская область 195
- 28. Самарская область 187
- 29. Оренбургская область 185
- 30. Ямало-Ненецкий АО 185
- 31. Новосибирская область 181
- 32. Кировская область 176
- 33. Пермский край 176
- 34. Челябинская область 172
- 35. Республика Алтай 171
- 36. Пензенская область 169
- 37. Брянская область 163
- 38. Ленинградская область 163
- 39. Тверская область 162
- 40. Амурская область 159
- 41. Республика Хакасия 155
- 42. Тюменская область 153
- 43. Удмуртская Республика 137
- 44. Ярославская область 136
- 45. Курская область 135
- 46. Краснодарский край 135
- 47. Тульская область 130
- 48. Орловская область 129
- 49. Астраханская область 128
- 50. Костромская область 127
- 51. Ивановская область 126
- 52. Псковская область 126
- 53. Калужская область 125
- 54. Калининградская область 122
- 55. Белгородская область 119
- 56. Смоленская область 117
- 57. Республика Карелия 115
- 58. Вологодская область 109
- 59. Владимирская область 107
- 60. Рязанская область 103
- 61. Сахалинская область 103
- 62. Тамбовская область 99
- 63. Республика Башкортостан 97
- 64. Республика Тыва 95
- 65. Республика Калмыкия 94
- 66. Новгородская область 93
- 67. Липецкая область 92
- 68. Республика Дагестан 87
- 69. Кабардино-Балкарская Республика 85
- 70. Карачаево-Черкесская Республика 85
- 71. Курганская область 84
- 72. г. Севастополь 83
- 73. Республика Мордовия 70
- 74. Республика Адыгея 68
- 75. Республика Северная Осетия 67
- 76. Республика Ингушетия 63
- 77. Чувашская Республика 61
- 78. Камчатский край 57
- 79. Еврейская АО 53
- 80. Магаданская область 48
- 81. Республика Татарстан 47
- 82. Республика Марий Эл 45
- 83. Чеченская Республика 18
- 84. Ненецкий автономный округ 7
- 85. Чукотский АО 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 693 454 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%
- 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
- 3. Чеченская Республика, Свердловская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7%
За последние сутки подтверждено 389 летальных случаев:
- Воронежская область 14
- Ивановская область 5
- Калужская область 2
- Курская область 6
- Липецкая область 2
- Московская область 13
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 5
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 68
- Республика Карелия 2
- Архангельская область 7
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 66
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 6
- Ростовская область 15
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 5
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Ставропольский край 7
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 8
- Пензенская область 1
- Самарская область 11
- Саратовская область 2
- Курганская область 5
- Свердловская область 8
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 1
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 7
- Красноярский край 7
- Иркутская область 12
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 3
- Республика Бурятия 7
- Республика Саха (Якутия) 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 5
За весь период по России умерло 29 217 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 567 человек:
- Белгородская область 74
- Брянская область 139
- Владимирская область 115
- Воронежская область 407
- Ивановская область 74
- Калужская область 96
- Костромская область 33
- Курская область 151
- Липецкая область 86
- Московская область 422
- Орловская область 227
- Рязанская область 84
- Смоленская область 34
- Тамбовская область 74
- Тверская область 113
- Тульская область 93
- Ярославская область 203
- Москва 3852
- Республика Карелия 9
- Республика Коми 253
- Архангельская область 207
- Вологодская область 114
- Калининградская область 225
- Ленинградская область 97
- Мурманская область 205
- Новгородская область 60
- Псковская область 29
- Санкт-Петербург 527
- Республика Адыгея 67
- Республика Калмыкия 134
- Республика Крым 220
- Краснодарский край 53
- Астраханская область 69
- Волгоградская область 181
- Ростовская область 298
- Севастополь 165
- Республика Дагестан 81
- Республика Ингушетия 30
- Кабардино-Балкарская Республика 44
- Карачаево-Черкесская Республика 83
- Республика Северная Осетия - Алания 20
- Чеченская Республика 10
- Ставропольский край 249
- Республика Башкортостан 200
- Республика Марий Эл 20
- Республика Мордовия 49
- Республика Татарстан 38
- Удмуртская Республика 183
- Республика Чувашия 108
- Пермский край 115
- Кировская область 69
- Нижегородская область 321
- Оренбургская область 216
- Пензенская область 145
- Самарская область 284
- Саратовская область 288
- Ульяновская область 243
- Курганская область 93
- Свердловская область 282
- Тюменская область 94
- Ханты-Мансийский автономный округ 125
- Ямало-Ненецкий автономный округ 124
- Челябинская область 127
- Республика Алтай 116
- Республика Тыва 107
- Республика Хакасия 96
- Алтайский край 147
- Красноярский край 292
- Иркутская область 278
- Кемеровская область 234
- Новосибирская область 172
- Омская область 163
- Томская область 81
- Республика Бурятия 180
- Республика Саха (Якутия) 127
- Забайкальский край 245
- Камчатский край 42
- Приморский край 114
- Амурская область 63
- Магаданская область 44
- Хабаровский край 105
- Сахалинская область 35
- Еврейская автономная область 94
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 266 931.