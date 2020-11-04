Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября

Актуальные вопросы экономического взаимодействия на пространстве государств Содружества предстоит рассмотреть в ближайшую пятницу главам правительств СНГ на совместном заседании Совета, проведение которого анонсировано в формате видеоконференции. Об этом информирует в белорусской столице источник в Исполкоме СНГ.

Ожидается, что премьеры обсудят 6 ноября план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ, рассчитанного на ближайшие десять лет, сообщает БЕЛТА. Агентство уточняет, что планируется подписать и ряд уже согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним относятся, в частности, программы о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей.

В повестку дня включено и подписание соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также двух концепций - межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения, вместе с планами мероприятий по их реализации.

Главам правительств предстоит утвердить и план мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020-2025 годов и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2021-2022 годы.

Более того, добавляет агентство, готовы к принятию документы, которые касаются развития объединенных систем ПВО, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран СНГ.

Аналитики констатируют, что традиционно большой блок документов, предлагаемых к подписанию, будет касаться финансового обеспечения деятельности органов Содружества.