"Зенит" и "Лацио" объявили составы на матч Лиги чемпионов

Артем Дзюба выйдет с первых минут против "Лацио" в матче третьего тура Лиги чемпионов. В 20:55 по московскому времени в Санкт-Петербурге будет дан стартовый свисток матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором сильнейший клуб России последних лет "Зенит" примет римский "Лацио".

После двух туров римляне набрали четыре очка и лидируют в группе F, "Зенит" пока не набрал ни одного очка, и эта встреча имеет для команды Сергея Семака ключевое значение.

Команды назвали составы на матч. "Зенит": Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Караваев, Барриос, Кузяев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дзюба.

"Лацио": Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Фарес, Марушич, Акпро, Пароло, Корреа, Милинкович-Савич, Мурики.