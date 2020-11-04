"Зенит" упустил победу над "Лацио" в Лиге чемпионов

Новости

В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом 23:12
В Польше вводят новые ограничения из-за коронавируса 22:45
Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в штате Висконсин 22:15
Лавров: Россия готова сотрудничать по вакцине на площадке Совета Европы 22:12
Лавров назвал дискриминацию русскоязычных в Прибалтике "апартеидом XXI века" 21:32
С 2021 года в Милане запретят курение на автобусных остановках и в парках 21:22
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах 20:54
Минобороны сообщило о более чем 3 тысячах 400 военнослужащих с коронавирусом 20:43
"Зенит" и "Лацио" объявили составы на матч Лиги чемпионов 20:12
Посол РФ в Болгарии заявил об искусственном нагнетании антироссийской риторики 19:55
Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября 18:48
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников 18:35
Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию 18:13
Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" 18:01
В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат 17:52
В Литве повторно вводят общенациональный карантин 17:47
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября 16:48
Путин: Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя 16:31
Четыре человека пострадали во время драки возле Белого дома 16:10
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих 16:09
Беларусь и Россия подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год 16:00
Путин отметил роль духовенства в борьбе с коронавирусом 15:55
Сериал по Стивену Кингу "Касл-Рок" закрывается после 2-го сезона 15:52
В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС 15:09
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 22:56
Рубрика: Спорт

"Зенит" упустил победу над "Лацио" в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
"Зенит" в матче третьего тура группового раунда не смог обыграть римский "Лацио". Игра завершилась вничью - 1:1.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

После двух туров "Зенит" замыкал турнирную таблицу в группе, не набрав ни одного очка в двух предыдущих встречах. Римский клуб возглавлял таблицу, набрав 4 очков, что при победе оставляло команде Сергея Семака хорошие шансы на борьбу за выход из группы.

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Определены все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

На руку питерцам оказалось и то, что половина основного состава "Лацио" из-за коронавируса не смогла принять участие в этом матче. Среди отсутствующих был и Чиро Иммобиле - яркий и забивной форвард. Впрочем, проблем в атаке хватало и у "Зенита". Только-только восстановился Артем Дзюба, который явно переутомился в последнее время. Получил травму Себастьян Дриусси, не вернулись в строй Сердар Азмун и Малком.

"Зенит" с начала матча заиграл куда активнее соперников и явно лучше, чем неделю назад в Дортмунде. И в одном из эпизодов первой половины встречи смог забить. Дзюба скинул мяч на Александра Ерохина, который буквально в упор расстрелял ворота.

После перерыва "Зенит" снова больше владел мячом, но наставник римлян Симоне Индзаги провел ряд замен. И одна сработала. Экс-футболист "Локомотива" Фелипе Кайседо принес своей команде столь желанную ничью. В самом конце встречи Дзюба поразил ворота, но арбитры зафиксировали у капитана "Зенита" офсайд.

После трех туров у "Лацио" стало пять очков, у "Зенита" - одно. "Брюгге" (4 очка) и "Боруссия из Дортмунда (3) свой матч проведут позже. 24 ноября "Лацио" примет российский клуб на своем поле.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит"

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство