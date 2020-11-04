"Зенит" упустил победу над "Лацио" в Лиге чемпионов

"Зенит" в матче третьего тура группового раунда не смог обыграть римский "Лацио". Игра завершилась вничью - 1:1.

После двух туров "Зенит" замыкал турнирную таблицу в группе, не набрав ни одного очка в двух предыдущих встречах. Римский клуб возглавлял таблицу, набрав 4 очков, что при победе оставляло команде Сергея Семака хорошие шансы на борьбу за выход из группы.

На руку питерцам оказалось и то, что половина основного состава "Лацио" из-за коронавируса не смогла принять участие в этом матче. Среди отсутствующих был и Чиро Иммобиле - яркий и забивной форвард. Впрочем, проблем в атаке хватало и у "Зенита". Только-только восстановился Артем Дзюба, который явно переутомился в последнее время. Получил травму Себастьян Дриусси, не вернулись в строй Сердар Азмун и Малком.

"Зенит" с начала матча заиграл куда активнее соперников и явно лучше, чем неделю назад в Дортмунде. И в одном из эпизодов первой половины встречи смог забить. Дзюба скинул мяч на Александра Ерохина, который буквально в упор расстрелял ворота.

После перерыва "Зенит" снова больше владел мячом, но наставник римлян Симоне Индзаги провел ряд замен. И одна сработала. Экс-футболист "Локомотива" Фелипе Кайседо принес своей команде столь желанную ничью. В самом конце встречи Дзюба поразил ворота, но арбитры зафиксировали у капитана "Зенита" офсайд.

После трех туров у "Лацио" стало пять очков, у "Зенита" - одно. "Брюгге" (4 очка) и "Боруссия из Дортмунда (3) свой матч проведут позже. 24 ноября "Лацио" примет российский клуб на своем поле.