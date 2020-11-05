Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев стал абсолютным рекордсменом сезона по количеству выигранных матчей в профессиональном Туре. На его счету 40 побед.

Свою успешную серию Рублев продолжил на престижном турнире серии "Мастерс" в Париже. Накануне Андрей вышел в третий круг. Он разгромил молдаванина Раду Албота, занимающего 90-е место в мировом рейтинге и попавшего в основную сетку как лаки-лузер (6:1, 6:2).

Таким образом, Рублев отобрал еще один рекорд у первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Взяв главный приз в Вене в конце прошлой недели, Андрей обогнал Новака по количеству титулов - пять против четырех. А в Париже, где Джокович не выступает, обновил достижение серба в 39 побед в текущем сезоне. Далее в рейтинге идет грек Стефанос Циципас с 28 выигранными матчами, а четвертое место делят аргентинец Диего Шварцман и Александр Зверев из Германии (по 24).

Конечно, можно сказать, что Андрею здорово везет. Вспомним хотя бы Вену: двое из его соперников - итальянец Янник Синнер и представитель ЮАР Кевин Андерсон - снялись по ходу встреч из-за травм. В четвертьфинале третья ракетка мира и прошлогодний чемпион австриец Доминик Тим был сам не свой из-за жутких мозолей на ногах. По этой же причине, кстати, Тим не поехал на "Мастерс" в Париж. Старт во Дворце спорта "Берси" против Албота тоже не самое серьезное испытания для Рублева. Но то, что он набрал ход и играет очень уверенно, нельзя отрицать. Его соперники теперь все время настороже.

Вот, к примеру, что рассказал о Рублеве 12-й сеяный швейцарец Стэн Вавринка, который сегодня бился с Рублевым за выход в четвертьфинал (результат стал известен после подписания этого номера "РГ" в печать. - Ред.): "Очень интересно сравнить наш уровень. В прошлый раз, когда мы встречались на турнире в Цинциннати, он оказался сильнее. Андрей вообще прекрасно играет в этом сезоне. Он уверен в себе и является одним из лучших теннисистов в Туре".

Аплодируем Рублеву за рекорд в 40 побед в сезоне. Однако гораздо больше оваций должен был получить испанец Рафаэль Надаль, если бы турнир в Париже проходил со зрителями. Рафа выиграл 1000-й матч в карьере, одолев соотечественника Фелисиано Лопеса со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Забавно, но все приготовления организаторов к празднованию этого события могли оказаться бесполезными. Надаль, который вышел на корт впервые после завоевания 13-го титула на грунтовом "Ролан Гаррос" в сентябре, не сразу нашел свою игру на "харде". У Лопеса был отличный шанс выиграть матч в двух сетах, но он его упустил на тай-брейке.

- 1000-я победа означает, что я уже старый, что я уже так долго в Туре, - признался потом Надаль. - Но ведь я сумел достичь этой отметки, потому что успешно выступал на протяжении всех этих лет. Это не может не радовать. Я хочу лишь поблагодарить всех, кто помогал мне на пути к цели.

Надаль стал четвертым теннисистом с 1968 года, кому удалось выиграть 1000 матчей. Этот рубеж покорился Джимми Коннорсу (1274), Роджеру Федереру (1242) и Ивану Лендлу (1068).