Apple запустила заблокированную в России функцию ЭКГ. Как ее включить

Вечером пятого ноября владельцам часов Apple Watch 4 и более новых моделей стала доступна версия watchOS 7.1, в которой официально доступна функция снятия ЭКГ.

Кроме того, часы научатся предупреждать владельца о нерегулярном сердечном ритме, вызванном мерцательной аритмией, чтобы он мог вовремя обратиться за медицинской помощью. Нерегулярный сердечный ритм могут отслеживать Apple Watch Series 3 и более новые модели.

В Apple подчеркивают, что новые функции не предназначены для медицинских целей, самостоятельной постановки диагноза и консультаций с врачом, однако отмечают, что мерцательная аритмия при оставлении симптомов без внимания является одним из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу, и второй по частотности причиной смертей во всем мире.

Чтобы снять ЭКГ (это будет электрокардиограмма, аналогичная результатам однопроводных мониторов), пользователю необходимо запустить соответствующее приложение, а затем удерживать палец на колесе часов в течение 30 секунд. Измерения пульса, на основании которых делается вывод о регулярности или нерегулярности, осуществляются в фоновом режиме.