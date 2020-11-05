Ковид-19 не уходит. Снова вводятся строгие ограничительные меры. Нет инфекции более опасной? Пандемия продолжается. Хотя некоторые ученые, представители практической медицины возражают против этого термина, ссылаясь на то, что смертность от Ковида-19 недотягивает до пандемического уровня, что она, например, меньше, чем смертность от туберкулезной инфекции. Мой сегодняшний собеседник - директор Центрального научно-исследовательского института туберкулеза, доктор медицинских наук, профессор Атаджан Эргешов, не совсем согласен с подобной оценкой ситуации. Почему?

Атаджан Эргешов: Начну с того, что надо осторожнее оперировать цифрами, показателями заболеваемости и смертности. Да, Ковид-19 объявился недавно. Туберкулезу - миллионы лет. И действительно, количество заболевших туберкулезом и количество унесенных им жизней велико. Однако, скажем, в начале ХХI века в нашей стране каждый год заболевали туберкулезом более 120 тысяч человек. Он уносил почти 25 тысяч жизней в год. Теперь же, благодаря усилиям нашей службы здоровья, туберкулезом, например, в 2019 году заболели чуть больше 60 тысяч человек, умерли больше 7 тысяч. А за первое полугодие этого года - чуть более 20 тысяч заболели, умерли почти 3 тысячи.

Повод для восхищения нашими достижениями? Туберкулез не так страшен, как его преподносят?

Атаджан Эргешов: Увы, до восхищения так же далеко, как до звезд. Дело еще в том, что с приходом Ковида-19 стало меньше профосмотров. То есть истинная выявляемость туберкулеза осталась за кадром. Но скажу вещь парадоксальную: нашествие Ковида-19 уменьшило пути распространения туберкулеза. Ведь пути распространения и туберкулеза, и Ковида-19 очень схожи - это воздушно-капельный путь. Меньше общаемся, носим маски и перчатки… Это не только противоковидные, но и противотуберкулезные меры. И на статистике наверняка скажется, что при первых признаках и того, и другого заболевания, а они, повторюсь, схожи (кашель, одышка, температура, слабость), тут же назначается компьютерная томография, и это приводит к своевременной постановке диагноза, а следом - и к назначению соответствующего лечения.

Более всего людей пугает диагноз рака. И постоянно подчеркивается: вовремя выявленная злокачественная опухоль хорошо поддается современной терапии. По аналогии: вовремя выявленный туберкулез тоже хорошо поддается современной терапии или?..

Атаджан Эргешов: Никаких "или"! Вовремя выявленный туберкулез - основа успешного лечения. Что имею в виду? Против туберкулеза немало эффективных средств. И каждое из них должно назначаться не всем подряд, а индивидуально каждому. Поскольку микобактерии туберкулеза у каждого пациента обладают разной чувствительностью к противотуберкулезным препаратам. И очень важно понять, какой именно препарат придется "ко двору" в каждом случае.

С высот научного центра, а ваш институт не только занимается исследованиями, но и практическим лечением самых сложных пациентов. Может, поэтому он расположен на сказочной территории Москвы. Стоит свернуть на Яузскую аллею и попадаешь в неповторимую ауру чистейшего воздуха, красоты смешанного леса. Вот только настораживает, что ограждение леса местами ржавое. Понимая, что это не относится к нашей сегодняшней беседе, но важно, чтобы эта природная красота навеки служила борьбе с туберкулезом. Не даром же человеку с палочкой Коха обязательно рекомендуют кроме лекарств и других медицинских мероприятий свежий воздух. Но вернемся к теме нашей беседы. Человек, почувствовавший какие-то недомогания, о которых мы говорили выше, попадает не в ваш центр, а в туберкулезный диспансер. Их в стране достаточно? Спрашиваю именно про страну, поскольку вы - центр федеральный. И главное: в этих учреждениях есть истинные профессионалы своего дела? Так называемая первая помощь при туберкулезе доступна всем, кто в ней нуждается?

Атаджан Эргешов: По большому счету, да, доступна. Так называемая оптимизация здравоохранения, которая ударила по первичному звену, почти не коснулась противотуберкулезной службы. Удалось сохранить не только здания этой службы, но, самое главное, кадры фтизиатров. Хотя, к сожалению, в последнее время среди выпускников медицинских вузов мало охотников работать в нашей отрасли. Почему? Затрудняюсь ответить.

А вы, Атаджан Эргешович, родившийся в Туркменистане, выпускник второго Московского медицинского института, сразу определились с выбором специализации? Что вас привело во фтизиатрию?

Атаджан Эргешов: Представьте, именно так! Были прекрасные преподаватели. К тому же, очень заманчиво выглядит сам процесс избавления от туберкулезной инфекции. Я уже на старших курсах института при первой возможности старался попасть в туберкулезное учреждение, чтобы непосредственно участвовать в его работе. И вот уже 35 лет я в том учреждении, в котором мы сейчас беседуем. На моих глазах отечественная противотуберкулезная служба постоянно меняется и, не побоюсь сказать, в лучшую сторону.

А можете дать конкретный противотуберкулезный совет? Он из редакционной почты. В семье двое детей. Старший, которому 10 лет, болен туберкулезом. Младший, которому 5 лет, заболеет? Что надо сделать, чтобы не заболел?

Атаджан Эргешов: Туберкулез у детей отличается от туберкулеза у взрослых. И однозначного ответа быть не может. Все зависит от того, как, от кого заразился старший ребенок. Какая у него форма туберкулеза. Лишь после этого можно давать конкретные советы. Но в любом случае младший ребенок должен состоять на учете в противотуберкулезном диспансере по контакту.

А в каком возрасте чаще всего заболевают туберкулезом?

Атаджан Эргешов: В основном в возрасте от 35 до 44 лет. Мужчины болеют чаще женщин. Слабый пол хоть как-то, но привержен здоровому образу жизни. Что, к сожалению, не могу сказать о нас, мужчинах. Помните, был лозунг "Берегите мужчин!"? Он не устарел и сейчас. Мужчин надо беречь и от приверженности к спиртному, и от приверженности к курению, и к малоподвижному образу жизни.

Пути распространения туберкулеза и Ковида-19 очень схожи - воздушно-капельный путь. Потому маски и перчатки - это и противотуберкулезные меры

Во время нынешней пандемии у нас в одночасье чуть ли не все стали приверженцами вакцинации. Но нет гарантии, что через какое-то время снова активизируются противники прививок. Кстати, даже среди них никогда не было тех, кто отказывался от противотуберкулезных прививок младенцам в родильных домах…

Атаджан Эргешов: Ошибаетесь, такие факты есть, могу даже назвать цифры. Охват противотуберкулезной вакцинацией младенцев в родильных домах чуть более 80 процентов. Остальные…

Может, остальных надо как-то наказывать? Ведь отказ от таких прививок весьма чреват…

Атаджан Эргешов: Такого закона у нас нет. Но мы ведем просветительскую работу. Небезуспешно. Очень трудно преодолевать стереотипы. Хотя очевидность пользы прививок младенцев многократно доказана. И нам удается увеличить, как принято говорить, "охват вакцинацией".

В былые времена больным туберкулезом предлагали лечиться собачьим, барсучьим салом… Под этим была какая-то истина? Пусть не научная, но, может, какая-то житейская? Если сейчас человек в 40 лет заболеет туберкулезом, ему надо искать такие "деликатесы"?

Атаджан Эргешов: Это вне науки, вне медицины. Напомню, туберкулез - это инфекция, а инфекционные заболевания лечатся специальными препаратами. Они у нас есть. И главное, напомню, лечение туберкулеза проводится бесплатно.

Бесплатно не только в условиях стационара, но даже и амбулаторно. И все-таки очень часто требуется именно стационарное лечение. Я не открою тайну, если скажу, что сейчас в условиях ковидной пандемии многие пациенты, боясь заражения ковидом, стараются избежать стационара, остаться дома. И не все туберкулезные стационары сегодня стопроцентно заполнены. Как быть? Как убедить пациентов, что в некоторых ситуациях надо отдать предпочтение стационарной помощи?

Атаджан Эргешов: Сейчас в нашей стране на диспансерном учете по туберкулезу состоит более 125 тысяч человек. Среди них немало тех, кому по всем параметрам необходимо стационарное лечение. Никуда не деться, врач должен быть еще и психологом. Человеком, умеющим разговаривать и с пациентом, и с его родственниками. Человеком, умеющим убеждать.

Хотя наша главная тема сегодня - туберкулез, но давит ковид. Без него никак не обойтись. В интернете, и не только в интернете, гуляет информация о том, что люди, прошедшие вакцинацию БЦЖ, почти не болеют Ковидом-19 или переносят его в легкой форме.

Атаджан Эргешов: В какой-то мере это справедливо, доказано практикой. Объясню, почему. Вакцинация БЦЖ защищает не только от туберкулеза, она увеличивает общую сопротивляемость организма инфекциям. Разным, в том числе и ковидной. Не стопроцентно. Человек может заболеть и тем же туберкулезом, и тем же ковидом, но его иммунитет сработает более эффективно.

Визитная карточка

Фото: Сергей Михеев/ РГ

Атаджан Эргешович Эргешов, родился 20 октября 1961 года в Туркменистане. Окончил педиатрический факультет Второго Московского медицинского института. Кандидатская и докторская диссертации посвящены проблемам диагностики и лечения туберкулеза. Атаджан Эргешович - автор более 200 научных работ, главный редактор журнала "Вестник ЦНИИТ". Жена Ольга Эдуардовна, биохимик. Дочь Эргешова Лейла, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог. Сын Рустам, предприниматель. У Атаджана Эргешовича две внучки.