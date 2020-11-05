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05.11.2020 12:31
Рубрика: Общество

Пациентам с COVID-19 рекомендовали ограничить контакты с кошками и собаками

Текст: Светлана Ментюкова
Заразившимся COVID-19 рекомендовали ограничить контакты с домашними животными, особенно кошками и собаками, которые, по мнению ученых, могут заразиться. Об этом заявил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, передают РИА Новости слова ученого, сказанные в ходе с консилиума по вопросам COVID-19.

"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают - прежде всего мы говорим о кошках и собаках, - что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", - отметил директор НИИ гриппа, подчеркнув, что, если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными.

Фото: Александр Корольков/РГ
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При этом людей, имеющих дома попугаев, и других птиц, специалист призвал не беспокоиться. "Попугай точно не заразится", - сказал Дмитрий Лиознов.

Ранее в журнале Scientific Reports сообщалось, что биологи из Великобритании и Малайзии провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу SARS-CoV-2 и выяснили, какие из них потенциально могут заболеть COVID-19. Компьютерное моделирование провели для 215 видов. В результате, авторы обнаружили, что птицы, рыбы и рептилии не подвержены заражению, а вот большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы. Уже отмечались случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров. Лабораторные исследования подтвердили возможность заражения хорьков и макак. Выводы ученых в основном согласуются с лабораторными экспериментами, проведенными на живых животных, а также с зарегистрированными случаями инфекции.

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