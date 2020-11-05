Борис Гребенщиков устроит "почти квартирник", оркестр "Русская филармония" и финалисты шоу "Голос" поблагодарят врачей "красной зоны", фестиваль ArsLonga завершится "Бетховен-марафоном", а джазовые импровизации на темы Баха прозвучат в соборе Святых Петра и Павла.

Кто играет: Борис Гребенщиков.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "БГ - бог, от него сияние исходит", - то ли в шутку, то ли всерьез сказал герой перестроечного фильма "АССА". Шутки шутками, но божественный принцип бытия Гребенщиков соблюдал всегда - он делал только то, что ему хотелось в данный момент времени. Сегодня это сольные альбомы, дышащие ощущением удивительной внутренней свободы. Песни из них - простые, лаконичные и точные - прозвучат в клубе "16 тонн". Будет по-домашнему тепло - как это было раньше на квартирниках БГ и бывает сейчас на его концертах в "Тоннах".

Где, когда, сколько: Клуб "16 тонн"; 8 ноября; 4 000 - 12 000 руб.

Фото: tMotion

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", солисты Лилия Вельтман, Маргарита Позоян, Марианна Савон, Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Эдвард Хачарян.

Что играет: "Музыкальная революция": хиты шведских групп.

Почему идти: Хорошо знакомый поклонникам симфонических шоу проект "Музыкальная революция" на этот раз посвящается врачам, борющимся с короновирусной инфекцией. На концерт приглашены более 500 медицинских работников "красной зоны" из разных больниц Москвы. Для них в исполнении оркестра "Русская филармония" и финалистов шоу "Голос" прозвучат лучшие композиции шведских групп, взорвавших мировые хит-парады. "Мы хотим поблагодарить врачей, чей самоотверженный труд помогает сотням тысяч людей. Спасибо вам за спасенные жизни! И все же, лучше вы к нам!" - подчеркнула руководитель оркестра "Русская Филармония" Гаянэ Шиладжян.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 7 ноября; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: Фонд Коллегиум Музикум

Кто играет: Игорь Гольденберг, Алексей Круглов.

Что играет: Программа "Бах & Jazz: орган и саксофон".

Почему идти: Дуэт саксофониста Алексея Круглова и органиста Игоря Гольденберга развеет досужие представления о косности нынешних интерпретаторов. Баха. Наследие лейпцигского кантора - от хрестоматийной Токкаты и фуги ре минор до монументальных "Страстей по Матфею" станет темой для импровизаций в стилях от soft-jazz до free-jazz. А величественная атмосфера собора Святых Петра и Павла подчеркнет вневременное звучание музыки великого композитора.

Где, когда, сколько: Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла; 8 ноября; 700 - 2 600 руб.

Фото: "Арс Лонга"

Кто играет: Иван Рудин, Александр Князев, Юлиана Авдеева, Айлен Притчин, Александра Довгань, Варвара Мягкова, Алексей Мельников, Антон Шабуров, Азим Каримов, Александр Хумала и др.

Что играет: Л. ван Бетховен - Концерты для фортепиано с оркестром№№ 1,2,3,4,5, Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром.

Почему идти: XX музыкальный фестиваль ArsLonga завершится грандиозным "Бетховен-марафоном". Бежать всю семичасовую дистанцию не обязательно, но и выбрать лишь один из трех концертов затруднительно. Ведь Иван Рудин, Варвара Мягкова, Юлиана Авдеева и другие участники относятся к самым многообещающим российским исполнителям нового поколения. Возможность услышать в один день наших "молодых да ранних" дорогого стоит. А название фестиваля ArsLonga - "Искусство вечно" - еще раз подтверждает свой глубинный смысл.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 8 ноября (начало в 14.00, 17.00 и 20.00); 700 - 1 500 руб.

Фото: "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Ансамбль La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского.

Что играет: Произведения Ж.- М. Леклера, Ж.Б. Буамортье, А. Вивальди, А. Корелли.

Почему идти: Получивший мировое признание и как скрипач-виртуоз, и как дирижер, и как вокалист Дмитрий Синьковский вместе со своим Ансамблем La Voce Strumentale представит редко звучащую у нас музыку французов Жана-Мари Леклера, Жозефа Бодена де Буамортье и Жан-Фери Ребеля. Галльскую грациозность и танцевальность призваны оттенить в программе "Великий Могол" Вивальди и "Рождественский" концерт Корелли с присущими итальянцам широким дыханием и свободно льющимися кантиленами.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 5 ноября; 800 - 2 300 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Андрей Гугнин, Алексей Мельников.

Что играет: Ф. Шопен - Три экосеза, Мазурка ми минор, Мазурка ля минор, Соната № 3 Двадцать четыре прелюдии.

Почему идти: "Таинственный, дьяволический, женственный, мужественный, непонятный, всем понятный трагический Шопен", - так писал о нем Святослав Рихтер. Программа молодых, но уже отмеченные престижными наградами пианистов Андрея Гугнина и Алексея Мельникова "Шопен - любимые миниатюры" уведет слушателей в мир польского гения с его философскими раздумьями и трепетными мечтами.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 7 и 15 ноября; 500 - 10 000 руб.

Фото: "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Александр Князев.

Что играет: И.С. Бах - "Маленькая органная книжечка".

Почему идти: Музыка для органа - основа и стержень баховского творчества; этот инструмент стал для Баха оркестром, способным передать весь мир его патетических и лирических образов. Мультиинструменталист Александр Князев хорошо умеет извлекать богатства гармонии и экспрессии, скрытые в органных сочинениях Баха. 45 хоральных прелюдий из "Маленькой органной книжечки" прозвучат в его исполнении во всем своем великолепии и необъятности.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 9 ноября; 400 - 1 200 руб.

Фото: Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

Кто играет: Даниэль Зарецкий, Камерный хор Московской консерватории (дирижер Александр Соловьев). В концерте принимает Владимир Кошевой (художественное слово).

Что играет: "Бах и музыка парижских соборов".

Почему идти: Орган французского мастера Аристида Кавайе-Колля, установленный в Большом зале Консерватории, считается уникальным. Не только потому, что ему 120 лет и другого такого в России нет. Органы Кавайе-Колля называют "симфоническими" за их роскошный многокрасочный тембр. Маэстро из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий раскроет все возможности инструмента, исполнив музыку, звучащую на родине мастера во время концертов в соборах, а необычные ансамблевые номера дополнят жанровую палитру "французского" вечера.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 9 ноября; 300 - 1 500 руб.