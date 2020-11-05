На Черном море найдена средневековая цитадель Русокастро

В Болгарии археологи Бургасского регионального исторического музея раскопали остатки массивной шестиугольной башни и ремесленной мастерской, которые были частью средневековой крепости Русокастро.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, руины шестиугольной массивной башни хорошо видны на снимках, сделанных археологами с воздуха. Это была внутренняя цитадель крепости Русокастро. Она датирована XIII-XIV веками нашей эры. Сама же крепость Русокастро была построена еще в ранний византийский период.

Исследования провели археологи из черноморского города Бургас. Раскопанный ими объект в свое время был крупнейшей средневековой крепостью на территории современной юго-восточной Болгарии. Историкам она хорошо известна по битве при Русокастро, которая произошла в 1332 году. Это была последняя крупная военная победа средневекового болгарского царства, прежде чем оно была завоевано турками-османами в конце XIV века.

В той битве царь Иван Александр (годы правления 1331-1371), правитель Второй Болгарской империи, победил византийского императора Андроника III Палеолога (годы правления 1328-1341). Найденная археологами цитадель была центральной и самой высокой башней крепости Русокастро. Установлено, ее длина составляла 16 метров, а ширина - 11 метров.

Она была построена практически в центре крепости. Толщина ее стен составляла 1,9 метра, что было типично для европейских средневековых замков. По оценкам исследователей, высота цитадели составляла от 15 до 18 метров. Предполагается, что в ней было три или четыре этажа.

Сама крепость Русокастро на протяжении почти семи веков, во времена болгаро-византийских войн, переходила из руки в руки. По мнению археологов, массивная шестиугольная башня была построена в крепости только в конце XIII века нашей эры. Однако она была сожжена в 1370-х годах, возможно, во время вторжения турок-османов на Балканы.

"Эта башня была построена из каменных блоков, изготовленных с высочайшей точностью, - следует из пресс-релиза исторического музея Бургаса. - Строительство было буквально идеальным. К сожалению, именно красивые каменные блоки привлекли внимание местного населения, которое много веков использовало руины крепости в качестве карьера для добычи строительных материалов".

Из-за того, что местные жители веками растаскивали остатки башни, до наших дней дошло лишь несколько каменных блоков. Еще одной любопытной находкой археологов стала средневековая мастерская. Судя по обнаруженным в ней предметам, она была предназначена для изготовления артефактов из рогов оленей и домашнего скота.