Dana вместо "Богданы": украинская армия закупит чешские САУ

Эта САУ является модификацией боевой машины, разработанной еще в 70-х годах прошлого века. Она создано на шасси известного четырехосного вездехода Tatra T 815 и вооружена 152-мм орудием, способным поражать цели обычными снарядами на дистанции до 20000 метров.

При использовании недавно спроектированных осколочно-фугасных боеприпасов DN1CZ, имеющих улучшенную аэродинамическую форму и так называемый донный газогенератор, дальность повышается до 25500 метров.

По этой характеристике данные самоходки уступают российским 2С19 "Мста С" и 2С5 "Гиацинт-С", способным уничтожать противника на расстоянии до 29000 метров и 33100 метров соответственно.

В боекомплект входят 50 выстрелов. Для самообороны на крыше башни установлен 12,7-мм пулемет НСВ.

По сравнению с первоначальной версией доработана кабина, которая стала более комфортной для экипажа.

Dana также получила более совершенную автоматизированную систему наведения.

Двигатель Т3-930 обладает мощностью 360 л.с. Максимальная скорость по шоссе достигает 90 км/ч, на бездорожье она уменьшается до 25 км/ч. Запас хода по топливу - 600 км.

Самоходная гаубица способна преодолевать без подготовки брод глубиной до 1,2 м и траншеи шириной 2 м.

В экипаж входит 5 военнослужащих. Полная масса достигает 30200 кг.

Сколько будет закуплено таких САУ, не сообщается, но уже сейчас ясно, что этим решением украинские военные признали полный провал своей 155-мм "Богданы", простаивающей без финансирования.