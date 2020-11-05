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05.11.2020 22:33
Рубрика: Спорт

Веселее Роджера

Еще одна победа - и Даниил Медведев обойдет в мировом рейтинге швейцарца Федерера
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8304)
Первая ракетка России и пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал престижного турнира серии "Мастерс" в Париже, обыграв Алекса де Минора из Австралии со счетом 5:7, 6:2, 6:2.
Даниил Медведев уже был четвертой ракеткой мира в сентябре 2019 года после серии из пяти финалов подряд. Фото: EPA Даниил Медведев уже был четвертой ракеткой мира в сентябре 2019 года после серии из пяти финалов подряд. Фото: EPA
Даниил Медведев уже был четвертой ракеткой мира в сентябре 2019 года после серии из пяти финалов подряд. Фото: EPA

Для Медведева это 20-я победа в сезоне и в пятый четвертьфинал уровня ATP. На прошлой неделе в Вене в четвертьфинальном матче он уступил южноафриканцу Кевину Андерсону. В Париже его соперником будет шестой сеянный Диего Шварцман. В случае победы аргентинец впервые в карьере квалифицируется на Итоговый чемпионат ATP, который пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. Россиянин второй год подряд гарантировал себе участие в турнире. Но и у него будет хороший стимул. Еще один выигрыш, и Медведев сместит Роджера Федерера с четвертого места в мировом рейтинге.

Фото: Reuters
Андрей Рублев стал абсолютным рекордсменом сезона по выигранным матчам

Справедливости ради отметим, что швейцарец выступил только на Australian Open в январе 2020 года, а всю оставшуюся часть года пропустил из-за артроскопической операции на правом колене. Федерера уже давно могли подвинуть в топ-10, однако в связи с пандемией коронавируса, различными ограничениями, в том числе на перемещения, рисками заразиться и т.д., ATP решила уравнять условия для всех игроков и заморозила рейтинги. С 16 марта и до конца 2020 года ни у кого не будут списывать очки.

Но даже учитывая эти обстоятельства, обойти Федерера приятно. Кроме того, накануне другой российский теннисист, восьмой номер рейтинга ATP Андрей Рублев смог превзойти первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Рублев в стартовом матче в Париже разгромил молдаванина Раду Албота, попавшего в основную сетку как лаки-лузер (6:1, 6:2). Теперь на счету Андрея 40 побед. Он стал абсолютным рекордсменом сезона по количеству выигранных матчей в профессиональном туре и отобрал еще один рекорд у Джоковича. Взяв главный приз в Вене в конце прошлой недели, Андрей обогнал Новака по количеству титулов - пять против четырех. А в Париже, где Джокович не выступает, обновил достижение серба в 39 побед в текущем сезоне. Далее в рейтинге идет грек Стефанос Циципас с 28 выигранными матчами, а четвертое место делят аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев (по 24).

Продолжил ли Рублев свою успешную серию, стало известно только после подписания этого номера "РГ" в печать. Андрею противостоял швейцарец Стэн Вавринка, который сейчас занимает 17-е место в мировом рейтинге.

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