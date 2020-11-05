Пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже.

Стартовый матч Медведева получился не очень затратным. Его соперник Кевин Андерсон из Южной Африки отказался от продолжения борьбы из-за травмы при счете 6:6 (5:2) в пользу россиянина. Встреча продолжалась всего 49 минут.

Медведев признался, что такие победы не сильно радуют.

- По ходу матча я чувствовал, что он не может двигаться так хорошо, как обычно. Однако он продолжал сражаться и не позволял мне реализовывать брейк-пойнты, - приводит слова Даниила пресс-служба парижского турнира. - Побеждать таким образом не очень приятно. Желаю Кевину скорейшего выздоровления.

Напомним, что на прошлой неделе Андерсон не смог доиграть полуфинал в Вене против Андрея Рублева, который в итоге завоевал в Австрии пятый в сезоне титул.