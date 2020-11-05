В минздраве рекомендуют сдавать тесты на коронавирус и проходить компьютерную томографию только по рекомендации врача. Необоснованные обращения граждан в лабораторные службы увеличивают и без того большую нагрузку на медицинскую систему, отмечают в ведомстве. Так, по словам главного инфекциониста России Владимира Чуланова, при появлении признаков заболевания необходимо оставаться в самоизоляции, чтобы не заражать других, уведомить врача в поликлинике, который назначит дополнительные исследования в случае необходимости. Он пояснил, что анализ методом ПЦР при подозрении на коронавирус могут провести на дому. А компьютерная томография легких потребуется только тем, у кого заболевание протекает в тяжелой форме, чтобы скорректировать таким пациентам правильное лечение.

Главный пульмонолог России Сергей Авдеев напомнил, что первые симптомы COVID-19 похожи на ОРВИ. Так, по его словам, повышение температуры выше 37,5 градуса отмечается в 90% случаев, слабость и утомляемость чувствуют 40% заболевших, еще столько же жалуются на сухой кашель, 30% - на одышку, 20% - на головную боль и 10% - на боли в горле. У 10% коронавирус может вызывать диарею, а больше половины пациентов теряют вкус и обоняние. При этом восприимчивость населения к вирусу очень высокая, а человек, перенесший коронавирус, может заражать других в течение 10, а в отдельных случаях - 20 дней после появления первых симптомов заболевания. Длительность выделения вируса зависит от тяжести состояния больного. А вот инкубационный период, то есть время, когда могут проявиться первые симптомы, может продолжаться от 2 до 12 дней. Однако 95% граждан заболевают в период от 2 до 6 дней после контакта с носителем вируса.

Компьютерная томография легких ­требуется только тяжелым больным

Альтернативой самоизоляции в период пандемии может стать только прививка, считают эксперты. Иммунизация отдельных групп населения уже началась. По словам главного терапевта России Оксаны Драпкиной, чаще всего людей интересует вопрос, может ли провакцинированный человек заразить коронавирусом других. "Ответ сразу - нет! Для окружающих человек, который провакцинировался, заразным не будет, этого можно не опасаться", - сказала она. Драпкина также напомнила, что в России разработано несколько вакцин от коронавируса, но прививают пока только вакциной "Спутник V", которая запущена в массовое производство. По ее словам, препарат полностью безопасен и получен биотехнологическим путем: это значит, что для его создания не использовался патогенный организм, то есть самого вируса в вакцине нет. Она основана на рекомбинантных векторах, которые доставляют вещество в клетки. При введении вакцины организм синтезирует S-белок, которой есть в составе вируса, и начинается выработка иммунитета к нему.

Кстати

В ближайшее время в дополнение к трем разработанным в России вакцинам против COVID-19 (это "Спутник V" от НИЦ имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор", а также вакцина Центра Чумакова РАН) на рынке может появиться еще один препарат - на этот раз разработанный в Китае. Заявку на регистрацию вакцины под названием "Конвидеция" подала фармкомпания "Петровакс Фарм", специализирующаяся на производстве вакцин против гриппа, а также ряда других биопрепаратов. Российская компания заключила соглашение с одним из разработчиков вакцины - китайским фармгигантом CanSino Biologics Inc. Российский партнер получил разрешение Минздрава России на проведение тестирования китайской вакцины в наших клиниках, клинические исследования с участием 750 добровольцев стартовали в конце сентября. Промежуточные результаты, как сообщали ранее в компании, были положительные. В настоящее время подана заявка на регистрацию вакцины - это отражено в государственном реестре лекарственных средств. После выполнения всех регистрационных формальностей предполагается начать промышленное производство вакцины на площадке "Петровакса" в Подольске с перспективой поставок как на российский рынок, так и в страны СНГ.

Подготовила Ирина Невинная