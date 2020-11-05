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05.11.2020 19:38
Рубрика: Экономика

Депутаты предлагают не штрафовать аптеки за отсутствие ассортимента

Текст: Елена Манукиян

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать протоколы, составленные за отсутствие необходимого перечня лекарств в аптеках в период поломки системы маркировки. Об этом "РГ" сообщили в комитете по охране здоровья нижней палаты парламента.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Мы будем запрашивать информацию, сколько аптек наказано, кого наказали и за что, а также проводить амнистию, потому что люди не совершали халатных поступков, они приняли все меры, чтобы у них были эти препараты", - сказал депутат Александр Петров.

Он напомнил, что 30 сентября серьезный сбой в системе маркировки привел к остановке движения фармпрепаратов в товаропроводящей цепи. Лекарственными препараты не могли перемещаться из-за того, что были утеряны контрольно-идентификационные знаки, нанесенные на упаковки. В результате производственные и дистрибьюторские склады оказались забиты товаром, а в аптеках исчезли лекарства. За отсутствие минимального обязательного ассортимента фармпрепаратов некоторым из них были выписали штрафы. Законодатели считают наказание не справедливым.

При этом обязательную маркировку лекарств депутаты поддерживают, отмечая, что просто саму систему необходимо доработать. "Мы за то, чтобы маркировка была. Это единственный способ исключить фальсификат и контрафакт в сфере лекарственного оборота", - говорит Петров. При этом он не исключает, что отложить обязательную маркировку можно и до конца следующего года.

"Необходимо доработать систему, и если понадобиться - мы будем просить, чтобы обязательную маркировку отложили до конца следующего года", - подчеркнул депутат.

Ранее правительство упростило маркировку лекарств до 1 июля 2021 года.

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