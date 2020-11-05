Депутаты предложили повысить штрафы за игнорирование запросов СМИ

Как пояснил журналистам один из авторов, лидер фракции Сергей Миронов, сейчас чиновник, не ответивший СМИ, "может отделаться штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч рублей". Поэтому официальные запросы нередко игнорируются, ведь "для многих госслужащих это не такие уж большие деньги.

Инициативу, по его словам, депутаты подготовили во взаимодействии с Союзом журналистов России.

"Повышение штрафных санкций повысит роль СМИ, будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в стране", - считает Миронов.

Документ также касается отсутствия реакции на запросы граждан, а также адвокатов. Если налицо "неправомерный отказ в предоставлении информации, срыв сроков подготовки ответа, предоставление заведомо недостоверной информации", то чиновников предлагается штрафовать на сумму от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В случае принятия законопроекта "чиновники несколько раз подумают, прежде чем идти на подобные нарушения", считает лидер справороссов. А гражданам, по его словам, "не придется проходить семь кругов ада, в надежде получить нужную информацию".