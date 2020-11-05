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05.11.2020 13:26
Рубрика: Власть

Депутаты предложили повысить штрафы за игнорирование запросов СМИ

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о штрафах для чиновников до 50 тысяч рублей за неправомерный отказ предоставить информацию по запросу СМИ. Поправки, кроме того, вводят штрафы до 10 тысяч за игнорирование запросов граждан. Авторами выступили депутаты фракции "Справедливая Россия".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как пояснил журналистам один из авторов, лидер фракции Сергей Миронов, сейчас чиновник, не ответивший СМИ, "может отделаться штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч рублей". Поэтому официальные запросы нередко игнорируются, ведь "для многих госслужащих это не такие уж большие деньги.

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Инициативу, по его словам, депутаты подготовили во взаимодействии с Союзом журналистов России.

"Повышение штрафных санкций повысит роль СМИ, будет способствовать развитию демократического общества и общественных институтов в стране", - считает Миронов.

Документ также касается отсутствия реакции на запросы граждан, а также адвокатов. Если налицо "неправомерный отказ в предоставлении информации, срыв сроков подготовки ответа, предоставление заведомо недостоверной информации", то чиновников предлагается штрафовать на сумму от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В случае принятия законопроекта "чиновники несколько раз подумают, прежде чем идти на подобные нарушения", считает лидер справороссов. А гражданам, по его словам, "не придется проходить семь кругов ада, в надежде получить нужную информацию".

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