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05.11.2020 14:00
Рубрика: Общество

Главный диетолог Минздрава рассказал, как питаться бюджетно и полезно

Текст: Ирина Невинная
Доступные сезонные овощи и фрукты предпочтительнее дорогой экзотике, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян. Он считает целесообразным - и с точки зрения экономии бюджета, и, главное, с точки зрения пользы для здоровья в первую очередь включать в рацион сезонные овощи и фрукты и не стремиться к экзотике.

"Капуста, морковь, свекла, картофель - это все абсолютно доступные, привычные овощи, которые в зимнее время обеспечивают нас необходимыми витаминами, микроэлементами и клетчаткой, - отметил Виктор Тутельян в открытом онлайн выступлении, организованном АНО "Национальные приоритеты". - Если мы будем покупать, говоря о фруктах и овощах, манго или клубнику зимой, конечно, это недоступно для широких слоев населения. Но яблоки же не хуже, а может быть и лучше - это источник витамина С, и железа и других нутриентов. И цена у них соответствующая, вполне конкурентная".

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Он отметил, что в рамках национального проекта "Демография" уделяется много внимания организации правильного питания в школах и детских садах, других организованных коллективах, потому что здоровые пищевые привычки нужно закладывать с детства.

Но главная роль в формировании грамотного рациона принадлежит семье. "Вся наука о питании строится на двух главных правилах: ежедневная калорийность еды должна соответствовать тратам энергии, и не превышать ее. И второе - питание должно быть сбалансированным и содержать все необходимые организму компоненты - не только белки, жиры и углеводы, но также витамины, микро и макронутриенеты, пищевые волокна. Свою пищевую корзину нужно составлять, исходя из этих принципов с учетом своих возможностей", - посоветовал главный диетолог.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание

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