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05.11.2020 14:19
Рубрика: Общество

Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже более половины населения России страдает от ожирения или избыточной массы тела, у женщин отклонения встречается чаще, чем у мужчин. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Фото: iStock
Главный диетолог Минздрава рассказал, как питаться бюджетно и полезно

"В среднем 55% населения имеет избыточную массу тела или ожирение, а в сельской местности - 60%. У женщин чуть выше показатель. В целом это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом", - сказал Тутельян во время открытого онлайн-интервью, организованного АНО "Национальные приоритеты".

Академик сообщил, что по данным мониторинга, в России избыточную массу тела в первые два года жизни имеют в среднем около 6% граждан, а в ряде регионов этот показатель достигает 26%. Среди школьников средний показатель намного выше - избыточный вес или ожирение фиксируется у каждого пятого.

Во время эпидемии и самоизоляции многие набрали лишние килограммы. Отвечая на вопрос, как сбросить накопившиеся 15 килограммов, Тутельян отметил, что с быстро набранным весом расстаться легче. Для этого необходимо временно ограничить ежедневный рацион до 1200-1500 ккал, сбалансировать питание, исключив добавленный сахар, отказавшись от переработанного мяса в виде сосисок, колбасы, быстрых углеводов (выпечка, сладости, варенье), снизив потребление соли и увеличив физические нагрузки. Оптимальные темпы похудения - три килограмма в месяц.

"Подойдите к зеркалу, встаньте на весы, обратите внимание, как на вас смотрят люди противоположного пола, и затяните ремень, - посоветовал Виктор Тутельян. - Стала тесна одежда - нужно собрать волю в кулак. Мы все знаем главные правила: надо есть меньше сладкого, меньше быстрых углеводов, готовить еду лучше самим Но нас привлекает то, что удобно и быстро готовить: сосиски, колбаса. И едим не кусочек для удовольствия. Отрезаем толстый ломоть: "папа может". Между тем в колбасе, даже без видимых включений жира, его содержится 30-40 процентов. Тем не менее, и сами едим, и детей приучаем. Хотя кусок вареного мяса без жира - намного полезнее, но его дольше готовить и вкус к острой и пряной пище тоже надо менять".

Тутельян также отметил, что здоровый рацион подразумевает потребление примерно 100 граммов белка в день. "Откуда мы его возьмем - не так важно. Главные источники: мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Они должны быть в рационе постоянно", - подчеркнул Тутельян. Он также отметил, что стоит отдавать предпочтение недорогим сезонным овощам и фруктам.

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