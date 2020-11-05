Единый каталог медицинских сервисов появится на портале госуслуг в рамках суперсервиса "Мое здоровье". Об этом "Российской газете" рассказали в минздраве. По словам директора департамента цифрового развития и информационных технологий ведомства Дмитрия Селиванова, единый маркетплейс будет создаваться поэтапно. При этом для удобства граждан в нем будут представлены не только государственные, но и некоторые коммерческие медицинские сервисы.

В конце этого года граждане получат доступ к электронным медицинским документам, то есть - в личном кабинете суперсервиса "Мое здоровье" будут храниться данные о здоровье самого пользователя, а при желании - и членов его семьи. Что важно, электронные медицинские справки, результаты анализов и другие медицинские исследования всегда можно будет отправить нужному адресату, например, своему лечащему врачу. Наконец, самостоятельно можно будет записаться на прием к узким специалистам. Сейчас чаще всего запись доступна только к терапевту, который направляет к другим врачам.

Появится сервис, который поможет пройти диспансеризацию: виртуальный помощник расскажет, в каком порядке нужно посещать врачей, предложит выбрать удобный день и время. С помощью еще одного сервиса можно будет выбрать персональные программы по страхованию жизни и здоровья, заказать полис. Не составит труда найти нужную информацию, когда потребуется выбрать больницу. Тут же будут представлены услуги платных клиник. Пользователь сможет вести дневник самонаблюдения. Данныебудут накапливаться в личном кабинете, и если вдруг показатели начнут отклоняться от нормы, этот сервис порекомендует записаться к специалисту.

Виртуальный помощник запишет на диспансеризацию и расскажет, в каком порядке нужно посещать врачей

Еще один сервис поможет контролировать прием лекарств, назначенных врачом: цифровой помощник напомнит о приеме препаратов, предстоящем посещении поликлиники. С помощью отдельного сервиса можно будет запросить "второе мнение" по поводу результатов анализов или исследований: это может быть как мнение врача, так и заключение искусственного интеллекта. Заработает также Единый сервис телемедицинских консультаций, которые будут проводиться в рамках ОМС также в рамках суперсервиса "Мое здоровье".