В среду 14-й, равнинный этап велошоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испания" протяженностью около 205 километров выиграл бельгиец Тим Вилленс из команды элитного дивизиона Lotto Soudal, тоже представляющей Королевство. Лидерство в генеральной классификации и красную майку первого номера общего зачета сохранил словенец Примож Роглич, выступающий за Team Jumbo-Visma (Нидерланды).

Роглич - необычный персонаж в мире спорта. Ныне 31-летний Примож, уроженец городка Трбовле, в юношестве занимался прыжками на лыжах с трамплина и в 2007-м стал чемпионом мира среди молодежи в командной дисциплине.

Однако в дальнейшем травма при прыжке на трамплине в Планице и отсутствие перспектив попадания в национальную сборную заставили Роглича сменить вид спорта. И он преуспел в велошоссейных гонках! Сегодня словенцы Роглич и Тадей Погачар - первые два номера рейтинга Международного союза велосипедистов.