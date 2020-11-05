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05.11.2020 00:58
Рубрика: Спорт

Словенцы в королях

Экс-летающий лыжник Роглич лидирует на большой... велогонке
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8303)
В среду 14-й, равнинный этап велошоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испания" протяженностью около 205 километров выиграл бельгиец Тим Вилленс из команды элитного дивизиона Lotto Soudal, тоже представляющей Королевство. Лидерство в генеральной классификации и красную майку первого номера общего зачета сохранил словенец Примож Роглич, выступающий за Team Jumbo-Visma (Нидерланды).
Международный союз велосипедистов обнародовал рейтинг для гонщиков-шоссейников

Роглич - необычный персонаж в мире спорта. Ныне 31-летний Примож, уроженец городка Трбовле, в юношестве занимался прыжками на лыжах с трамплина и в 2007-м стал чемпионом мира среди молодежи в командной дисциплине.

Однако в дальнейшем травма при прыжке на трамплине в Планице и отсутствие перспектив попадания в национальную сборную заставили Роглича сменить вид спорта. И он преуспел в велошоссейных гонках! Сегодня словенцы Роглич и Тадей Погачар - первые два номера рейтинга Международного союза велосипедистов.

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