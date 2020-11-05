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05.11.2020 14:18
Рубрика: Общество

Эксперт рассказала, заразен ли человек после прививки от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В период вакцинации от коронавируса человек не может заразить других, заявила главный терапевт России Оксана Драпкина. Она подчеркнула, что этот вопрос чаще всего задают те, кому делают прививку от коронавируса.

"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID

"Ответ сразу - нет! Для окружающих человек, который провакцинировался, заразным не будет, этого можно не опасаться", - сказала она.

Драпкина также напомнила, что в России разработано несколько вакцин от коронавируса, но прививают пока только одной - вакциной Спутник V, которая запущена в массовое производство. По словам главного терапевта, препарат полностью безопасен уже потому, что получен биотехнологическим путем: это значит, что для его создания не использовался патогенный организм, то есть - самого вируса в вакцине нет. Она основана на рекомбинантных векторах, которые доставляют вещество в клетки. При внутримышечном введении происходит выработка белка, на который формируется иммунитет - вырабатываются антитела. Быстрый и положительный эффект от прививки достигается благодаря тому, что вакцина двухкомпонентная, отмечает Драпкина, поясняя, что инъекция выполняется дважды с интервалом в 21 день.

Как свидетельствуют исследования Центра Н.Ф.Гамалеи, у всех добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины Спутник V сформировался и клеточный и гуморальный иммунитет. В редких случаях после вакцинации наблюдались нежелательные явления, чаще всего - субфебрильная температура, которые на вторые сутки проходили сами собой.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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