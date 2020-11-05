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05.11.2020 23:28
Рубрика: Общество

Что на завтрак

Эксперты проведут мониторинг качества еды в регионах, чтобы понять, каких здоровых компонентов не хватает в местных продуктах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 250(8304)
В школах, детских садах, столовых крупных предприятий 24 регионов специалисты Роспотребнадзора проверят качество еды. Проанализируют и местные продукты, которые продаются в магазинах.

Такой мониторинг - лишь часть проекта "Здоровое питание", который можно назвать одним из важнейших направлений нацпроекта "Демография". Мониторинг качества продуктов и состава питания разных групп населения в различных регионах страны, - это, по сути, крупномасштабное научное исследование.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Его цель - проанализировать, насколько сбалансирован традиционный, привычный рацион в том или ином регионе, а потом задействовать местный сельскохозяйственный бизнес и предприятия пищевой промышленности, чтобы обогатить самые востребованные местные продукты питания важными для здоровья компонентами, по которым будет обнаружен дефицит, - рассказал научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог минздрава, академик РАН Виктор Тутельян.

Один из самых широко известных примеров - йодирование соли. По мнению экспертов, применять обогащенную йодом соль в общественном питании необходимо повсеместно, так как дефицит этого важного для здоровья микроэлемента наблюдается у каждого второго жителя страны.

"То, что мы едим, качество пищи самым прямом образом влияет и на наше здоровье, и на долголетие. Поэтому задачи нацпроекта "Демография" по увеличению средней продолжительности жизни не могли обойти эту важную тему", - сказал Виктор Тутельян.

В первую очередь в проект по мониторингу состава и качества местных продуктов питания вошли удаленные и северные регионы страны, но в принципе ученые собираются проанализировать рацион во всех российских территориях, поскольку типы привычного питания в разных регионах существенно различаются.

Следующий шаг, по словам Тутельяна, - корректировка состава наиболее популярных и доступных продуктов (например, хлеба), обогащение их необходимыми микронутриентами, витаминами и т.д. К этой работе планируется привлечь аграриев и представителей пищевой промышленности. Подобные проекты ранее инициировали многие страны: в Скандинавских странах и Исландии, например, существует практика обязательного добавления к еде витамина Д. В Институте питания уже много лет активно разрабатывают рецептуру специализированных обогащенных продуктов - так повседневная еда становится почти лекарством.

Фото: iStock
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При этом не менее важное направление - распространить принципы здорового питания среди населения, поскольку каждая семья, каждый человек - это покупатель и потребитель еды, и от его личного выбора зависит очень многое. Меры, разрабатываемые в рамках национального проекта "Демография" для формирования системы общественного здоровья, позволят создать систему мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая и правильное питание, и отказ от вредных привычек, а также разработать и внедрить программы укрепления здоровья на рабочем месте.

Наша привычная еда, то, что мы едим каждый день, самым прямым образом влияет и на наше здоровье, и на долголетие

Специалисты исследуют 12 групп продуктов по 10-15 показателям (содержание микро- и макроэлементов, включая витамины, наличие антибиотиков и многие другие). В этой работе задействовано 17 лабораторий Роспотребнадзора по всей стране. Предполагается также открыть в регионах специализированные центры, которые будут заниматься постоянным контролем еды.

При этом уже сейчас информация, получаемая в результате мониторинга, позволила усилить контроль за показателями качества продуктов питания, а также принять новые, более строгие с точки зрения качества санитарные правила и нормы.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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