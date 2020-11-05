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Евгений Петросян победил коронавирус

Новости
    05.11.2020, 13:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Советский, российский юморист, писатель, актер и телеведущий Евгений Петросян вылечился от новой коронавирусной инфекции. О триумфе Народного артиста РСФСР рапортует в Instagram его юрист Сергей Жорин.

"Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат - отрицательный", - вещает адвокат. Разметив странноватой цветовой гаммы фото комика. И пометив пост тэгом #недождетесь.

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Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров 💪🏻 Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19🦠. Результат - отрицательный. Не все радуются, что у @petrosyanevgeny все хорошо. Одна дамочка так расстроена, что не перестаёт делать нелепые вбросы в СМИ. Елена, прекратите немедленно, у Вас тоже все наладится. Скорее всего 😂😂 #недождетесь

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin)

О коронавирусе Петросяна стало известно в конце прошлого месяца. При этом сам сатирик отметил, что у него все нормально - просто проходит обследование в больнице.

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