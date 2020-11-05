Евгений Петросян победил коронавирус

Советский, российский юморист, писатель, актер и телеведущий Евгений Петросян вылечился от новой коронавирусной инфекции. О триумфе Народного артиста РСФСР рапортует в Instagram его юрист Сергей Жорин.

"Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19. Результат - отрицательный", - вещает адвокат. Разметив странноватой цветовой гаммы фото комика. И пометив пост тэгом #недождетесь.

О коронавирусе Петросяна стало известно в конце прошлого месяца. При этом сам сатирик отметил, что у него все нормально - просто проходит обследование в больнице.