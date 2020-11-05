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05.11.2020 16:42
Рубрика: В мире

Европейский ответ террору: В Гааге судят экстремистских лидеров из Косово

Текст: Александр Борисов (Приштина)
Евросоюз на фоне трагических событий в Париже и Вене активизировал усилия по противодействию террористической угрозе, не в последнюю очередь исходящей с Балкан, где, по данным спецслужб, развернута сеть военных лагерей по подготовке боевиков. Именно с этим эксперты связывают начало полноформатной работы Специального суда в Гааге, расследующего злодеяния ОАК (Освободительной армии Косово) и пытающегося привлечь к ответственности наиболее одиозных косоваров, "крышующих" приверженцев радикального ислама.
Фото: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ Фото: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Фото: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

Так, в четверг, 5 ноября, стало известно, что специальная прокуратура выдвинула обвинения в совершении более ста военных преступлений в отношении ставленника Вашингтона - Хашима Тачи по прозвищу "Змея", которого в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно причисляют к руководству албанским мафиозным кланом "Дреница", специализировавшимся на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов, характеризуют "мафиозным боссом" и "наркоторговцем". Политик уже сообщил о своей отставке с поста главы непризнанной республики. Кроме того, Специальный суд признал виновным и бывшего руководителя разведслужбы сепаратистов и спикера косовского "парламента" Кадри Весели.

Лидер Косово подал в отставку после обвинений в военных преступлениях

Между тем в российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно предупреждали, что Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, призывали ЕС обратить на эту проблему самое серьезное внимание, так как она угрожает уже всей Европе, а власти Приштины просто не в состоянии ей противодействовать. "Из зоны боевых действий в край возвращаются игиловцы (организация запрещена в РФ - прим. "РГ"), (они знают, куда возвращаться. Это "черная дыра", там можно, как они считают, продолжить восстановление, а затем - марш-броски в другие регионы мира), завербованные ранее из числа косовоалбанцев и прошедшие соответствующую подготовку, - констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Важно понимать, что речь идет о носителях радикальной идеологии, имеющих обширный боевой опыт. Это создает очевидные риски для безопасности на Балканах и в Европе в целом. Налицо разрастание террористической угрозы, противодействовать которой косовоалбанские власти не в состоянии, даже если бы хотели".

Мнение эксперта

В интервью "Российской газете" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подчеркнула, что, учитывая внутреннюю специфику Балкан, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации в регионе видится "Балканский халифат".

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"В настоящее время с согласия властей Боснии и Герцеговины и частично признанного образования "Республика Косово" (РК) создана и действует, расширяя ареал своего присутствия, сеть военных лагерей - параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп, - указала она. - По данным сербского МВД, исламистские организации "Ваххабия" и "Красная роза" уже обосновались не только в БиГ, но и на юге Сербии и в Черногории, "Тарикат" - в Македонии, Косово и на севере Албании. Главной целью своей деятельности подобные организации провозглашают образование "Зеленой трансверзалы", то есть сплошного пояса мусульманских протогосударств в подбрюшье Европы. Центрами легальной дислокации радикальных и экстремистских структур является БиГ и РК. В настоящее время обученные боевики едут в горячие точки за пределы региона - в Афганистан, Ирак, Сирию. Доказаны устойчивые связи балканских групп с террористическим образованием "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ). В изменившихся условиях при постановке новых задач все эти группы будут использованы внутри балканских стран. Кроме того, возвращающиеся из горячих точек "воины Аллаха" занимаются активной вербовкой новых "солдат удачи". Вероятность реализации сценария "Балканского халифата" находится в прямой зависимости не столько от внутренних факторов (социально-экономическое, политическое, демографическое положение) и развития региона (бедность имеет здесь давние корни и привычна, поэтому сама по себе причиной конфликта не является), сколько от общемировой конъюнктуры".

Фото: AFP/Loic VENANCE
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Елена Пономарева обосновала и реалистичность появления "Балканского халифата" в обозримой перспективе. "Очаги - ядра "Балканского халифата" (БХ) как сетевой структуры, могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - считает эксперт. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".

В мире Европа Сербия Косово Обострение ситуации в Косово

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