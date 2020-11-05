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05.11.2020 12:21
Рубрика: В мире

Франция экстрадирует в Испанию бывшего главаря ЭТА

Текст: Юрий Когалов

Франция намерена экстрадировать в Испанию бывшего главаря ЭТА Хосе Антонио Уррутикоэчеа, по прозвищу Хосу Тернера. Как передает El Mundo, окончательное решение по этому вопросу принял верховный суд Франции, отклонив апелляцию и утвердив вердикт нижестоящей инстанции.

Полиция не нашла связи между прокатившимися по Испании беспорядками

Впрочем, произойдет это еще не скоро, в самой Франции этарровца также будут судить за терроризм, два дела (в том числе об убийстве в 1980 году) должны быть рассмотрены в следующем году. И лишь после этого его предадут испанской стороне.

На родине ему грозят обвинения в финансирования терроризма, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти лет, а также в нападении казармы гражданской гвардии в Сарагосе в 1987 году. От правосудия 69-летний Уррутикоэчеа скрывался почти 20 лет: в самой Испании его объявили в розыск в 2000 году, в 2002-м на его был выписан европейский ордер, а арестовали этарровца только в 2019 году во французских Альпах.

Стоит отметить, что в последние годы, после того как баскская террористическая группировка ЭТА прекратила боевые действия, а затем объявила о своем роспуске, подобные дела стали редкостью. Тем не менее Испания и Франция продолжают преследовать террористов оставшихся на свободе, выписанные даже десятки лет назад ордера никто не отменял. В Испании в настоящее время наказание отбывают около двух сотен бывших этарровцев, во Франции - несколько десятков, еще один а Португалии. При этом все находившиеся в тюрьмах других европейских или латиноамериканских стран в последние годы либо были переданы испанским властям, либо выпущены на свободу.

Напомним, террористическая организация ЭТА выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. Группировка была основана в 1959 году. В 2018 году она объявила о самороспуске. За почти 60 лет ее существования в результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 800 человек.

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