Франция вдвое увеличит число пограничников после терактов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 5 ноября, что республика вдвое увеличит число подразделений, несущих охрану внешних границ страны. Об этом он сказал во время посещения КПП Пертюс на границе с Испанией.

По его словам, в настоящее время количество сотрудников пограничной и таможенной служб, занятых на охране внешних границ, составляет во Франции 2400 человек. В ближайшее время их число вырастет до 4800.

Кроме того, Макрон отметил, что он выступает за "углубленный пересмотр Шенгена" и за "усиление контроля". Соответствующие предложения в Евросовет президент Франции намерен внести в декабре, сообщает новостной портал France Info.