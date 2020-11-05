Глава Косово уйдет в отставку

Глава Косово Хашим Тачи объявил, что намерен подать в отставку.

Ранее поступило сообщение, что Международный суд в Гааге планирует выдвинуть против Тачи, в прошлом - командующего Освободительной армией Косово, обвинения в совершении военных преступлений в 1998-99 год во время конфликта на территории бывшей Югославии.

"Я не хочу предстать перед судом как глава государства. Сегодня я ухожу в отставку с поста президента Республики Косово", - заявил Тачи. Также Гаагский трибунал выдвинет обвинения в отношении еще семи человек, в том числе - главы Демократической партии Косово Кадри Весели, который также сообщил, что готов предстать перед судом.