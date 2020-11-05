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05.11.2020 15:18
Рубрика: Общество

Главный диетолог Минздрава оценил эффективность популярных диет

Текст: Ирина Невинная
Современная диетология базируется на двух главных принципах составления плана питания, при котором человек избавляется от лишних килограммов, а популярные диеты - это не более чем маркетинговый ход, считает научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Об этом он рассказал в открытом онлайн-интервью, организованном АНО "Национальные приоритеты".

Уменьшение калорийности ежедневного рациона до уровня, не превышающего энергетические затраты, а также сбалансированный состав еды, включающий в себя все необходимые компоненты для поддержания здоровья, - вот базовые принципы, на которых основывается современная диетология, подчеркнул Виктор Тутельян.

Фото: iStock
Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы

Он отметил, что в интернете масса ресурсов, блогов, постов в соцсетях посвящены теме похудения, но далеко не всегда это научно обоснованная, грамотная информация. Поэтому нужно быть внимательным к источнику и пользоваться официальными ресурсами, включая и информацию, которую предоставляет Институт питания.

Тутельян отметил, что ему и его коллегам не нравится термин "диета", потому что он подразумевает определенные, часто жесткие ограничения, с которыми человек зачастую не в состоянии справиться. "Важно поменять пищевые привычки и сделать здоровый рацион постоянным", - настаивает эксперт.

Относительно популярных диет, как отметил Тутельян, нужно быть осторожным, так как многие из них пропагандируют несбалансированный тип питания - например, полностью исключают из питания углеводы или жиры. "Другое дело, что соблюдать такой тип питания долго невозможно, долго выдерживают на диете не более 3-5 процентов людей", - сказал научный руководитель Института питания.

"Поэтому на вопрос, какую диету предпочесть, я говорю: любую. Но не с точки зрения ее состава, а потому, что когда человек об этом задумывается - это уже хорошо, это мотивация. Значит, что-то тебя заставило стремиться изменить себя, и ты начинаешь следить за питанием. Встал на весы, начинаешь более-менее себя ограничивать, контролировать и постепенно приобретаешь опыт регулировать свое питание", - заключил Виктор Тутельян.

Главный диетолог Минздрава рассказал, как питаться бюджетно и полезно
Общество Здоровье Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание

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