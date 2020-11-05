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05.11.2020 13:56
Рубрика: В мире

Греция намерена с субботы ввести национальный карантин

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил 5 ноября, что с утра субботы этой недели в стране вводится карантин сроком на три недели, чтобы помешать "агрессивному распространению коронавируса" на фоне роста загруженности больничных палат интенсивной терапии. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Фото: Angelos Tzortzinis / AFP
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Это будет уже второй карантин в стране за время пандемии.

Будут закрыты все розничные магазины, запрещены поездки между регионами. Для выхода на работу, занятий спортом, посещения врача или похода в магазин придется снова получать разрешение путем отсылки СМС.

"Лучше принять меры раньше, чем позже, - заявил Мицотакис. - Потому что если уже введенные ограничения не сработают, давление на больницы станет невыносимым".

Сегодня позже министр финансов Греции Христос Стайкурас представит план помощи гражданам, нуждающимся в поддержке на время изоляции.

По данным правительственного греческого сайта, на 4 ноября в стране было 46 892 заболевших, дневная прибавка составила 2 646 случаев. На ИВЛ находятся 179 пациента, их средний возраст 67 лет. От последствий коронавируса за время пандемии в Греции скончались 673 человека, их средний возраст был 79 лет, более 96 процентов из них имели сопутствующие заболевания.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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