Греция намерена с субботы ввести национальный карантин

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил 5 ноября, что с утра субботы этой недели в стране вводится карантин сроком на три недели, чтобы помешать "агрессивному распространению коронавируса" на фоне роста загруженности больничных палат интенсивной терапии. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Это будет уже второй карантин в стране за время пандемии.

Будут закрыты все розничные магазины, запрещены поездки между регионами. Для выхода на работу, занятий спортом, посещения врача или похода в магазин придется снова получать разрешение путем отсылки СМС.

"Лучше принять меры раньше, чем позже, - заявил Мицотакис. - Потому что если уже введенные ограничения не сработают, давление на больницы станет невыносимым".

Сегодня позже министр финансов Греции Христос Стайкурас представит план помощи гражданам, нуждающимся в поддержке на время изоляции.

По данным правительственного греческого сайта, на 4 ноября в стране было 46 892 заболевших, дневная прибавка составила 2 646 случаев. На ИВЛ находятся 179 пациента, их средний возраст 67 лет. От последствий коронавируса за время пандемии в Греции скончались 673 человека, их средний возраст был 79 лет, более 96 процентов из них имели сопутствующие заболевания.