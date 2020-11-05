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05.11.2020 15:09
Рубрика: В мире

Греция вводит локдаун на три недели из-за коронавируса

Текст: Денис Кабанов (Афины)

С субботы в Греции на три недели вводится общий карантин. Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Фото: Angelos Tzortzinis / AFP
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К таким мерам власти страны решили прибегнуть после объявленного накануне очередного рекорда по заражениям коронавирусом. За сутки заболевание было выявлено у 2646 человек.

Разница по сравнению с веденным в марте этого года первым карантином будет заключаться в том, что в стране продолжат функционировать школы. Лицеи и гимназии будут работать в режиме дистанционного обучения. Останутся открытыми супермаркеты, аптеки, медицинские учреждения. Кафе смогут продавать еду навынос либо осуществлять ее доставку на дом.

Таким образом, с субботы на улицах могут находиться только граждане, добирающиеся и возвращающиеся с работы, идущие за покупкой продуктов питания и лекарств, направляющиеся к врачу и к людям, нуждающимся в уходе, а также сопровождающие своего питомца на прогулке. В первом случае при себе необходимо будет иметь справку от работодателя с указанием причины нахождения на улице. В остальных случаях нужно будет отправить СМС на специальный номер и дождаться разрешения на выход.

"За последние пять дней мы наблюдаем экспоненциальный рост случаев заболевания, - отметил премьер. - Почти десять тысяч случаев за 5 дней". "Мы увидели значительное увеличение количества госпитализаций и интубированных пациентов", - продолжил он. По словам главы правительства он не может себе позволить, чтобы давление на систему здравоохранения страны стало "неподъемным". "Я предпочитаю принять решительные меры заранее, прежде, чем станет "уже поздно", - подчеркнул Мицотакис.

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