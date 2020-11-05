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05.11.2020 21:09
Рубрика: Культура

Пас от пушкина

Группа "Кис-Кис" спела о новых "маленьких трагедиях"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)
Каждый год в отечественной музыке появляются новые яркие артисты. И в одночасье меняют многие представления о шоу-бизнесе, поскольку уже не заискивают перед телеканалами, обходятся без продюсеров и фактически делают ненужным существование пышных мэйджор-лейблов. И всего-то для этого нужно: спеша к славе, успеть научиться играть и петь, а главное - сочинять песни так, чтобы они звучали просто, актуально, искренне и без натужного желания кому-то понравиться. Даже удивительно, как быстро это удалось питерской группе "Кис-Кис"...
"Кис-Кис" добились аншлагов и благодаря опыту Монеточки. Он прост: искренность, ирония, интернет. Фото: instagram.com/kiskisnotdead "Кис-Кис" добились аншлагов и благодаря опыту Монеточки. Он прост: искренность, ирония, интернет. Фото: instagram.com/kiskisnotdead
"Кис-Кис" добились аншлагов и благодаря опыту Монеточки. Он прост: искренность, ирония, интернет. Фото: instagram.com/kiskisnotdead
Фото: Getty Images/Steve Granitz
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Еще недавно их мало кто знал. А теперь у команды, тон в которой задают солистка Соня Сомусева и барабанщица Алина Олешева, аншлаги в Москве и Санкт-Петербурге. И четвертый за полтора года альбом, названный "Пир во время чумы", как у Пушкина, в пору Болдинской осени. Тогда бушевала эпидемия холеры, а это произведение стало одной из "маленьких трагедий" великого поэта. Вот и "Кис-Кис" постарались не горевать из-за вынужденной отмены новых концертов, а превратить уже сегодняшние повседневные драмы в мемы, гэги и попытку создания новой жесткой музыки на стыке с остроумными, хлесткими текстами, в которых вволю и самоиронии. В их первом альбоме "Юность в стиле панк" было много рок-н-ролла, рэпа и альтернативного рока. Контрастов тоже хватало: в песне "Личка" Соня, например, пела почти ласково, обращаясь к своему примитивному поклоннику снисходительно и мягко, как к не совсем нормальному. Юмора, бытовых сценок и сарказма в альбоме было вволю, как в Comedy Club. Во многом благодаря этому группу и заметили. Вначале в интернете, благодаря чему "Кис-Кис" прославились и без помощи продюсеров, клипов и рекламы. С ними было весело, и они были на одной волне с аудиторией, хотя порой звучали банально из-за перебора со сленгом. Новый альбом уже другой.

В "Пире во время чумы" больше напора, куража, наследующего опытам Фила Спектора wall of ound с вихревой атмосферой отчаянного порыва эмоций, нот, эпитетов и самоиронии, а порой и отчаянно неприкаянности в духе земляков из Amatory. Есть влияние и рэпкора Linkin Park... Два трека - "Мелочь" и "Сорри" - уже стали хитами. Кого-то эти песни спасут от депрессии или уныния. А может, добавят самоиронии. По нынешним временам - тоже важно.

Кстати

А певица Монеточка, веско дебютировавшая два года назад, выпустила уже "повзрослевший" альбом "Декоративно-прикладное искусство", спев еще более стильно, привольно, порой с пылким оммажем культовой девичьей группе "Колибри" из 90-х. И поет она уже иначе, без подростковой страдательности. Драматично и почти в каждом треке по-разному. "Ириски и риски" - в стиле регги, "Тугие косы" - этника с веяниями джаза, есть и бойкое кабаре, и кокетливо-нежные интонации в духе Flёur, да и хит с тем же названием "Мартовские коты". Очень кстати заглянул в студию и рэпер Noize MC... Ну а песню "Переживу" со словами "Я пережила уже три конца света... Переживу... И подвальную сырость и коронавирус" надо слушать обязательно, хотя бы в терапевтических целях. Монеточку и слушают: 10 из 11 ее новых песен попали в тoп-100 самых востребованных на "Яндекс.Музыке"...

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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