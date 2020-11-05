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05.11.2020 11:57
Рубрика: Культура

"Я как арт-объект. Можно в музее выставлять": Тильде Суинтон - 60

Текст: Инга Бугулова
Тильда Суинтон, пожалуй, могла бы стать чемпионкой по перевоплощениям - настолько разноплановы ее роли. Белая Колдунья в "Хрониках Нарнии", одинокая богачка-графиня в "Отель "Гранд Будапешт", вампирша в "Выживут только любовники", 82-летний психоаналитик (мужчина!) в "Суспирии", тибетский монах в "Докторе Стрэндже" и еще десятки персонажей, каждый из которых в исполнении британской актрисы по-настоящему завораживает.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сегодня Тильде Суинтон исполняется 60. И пока все ждут выхода на экраны фильма Педро Альмодовара "Человеский голос", где именинница сыграла главную и единственную роль, мы предлагаем узнать, что она говорит о жизни, своей необычной внешности и многом другом.

О Голливуде

Фото: Предоставлено Вольга
Фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли выйдет в прокат в декабре

Голливудские проекты помогают мне продвигать фильмы, снятые для истинных ценителей кино. К примеру, так было с "Хрониками Нарнии". Я безумно благодарна студии Disney, что они взяли меня на роль Белой ведьмы. Но только потому, что нет лучше рекламы для моих более специфических проектов, вроде "Королевства полной Луны", "Что-то не так с Кевином" или "Орландо", чем диснеевский блокбастер. Кстати, в первоначальных эскизах Белая ведьма была совершенно иной - сексуальной красоткой в белом одеянии с ярко накрашенными глазами и губами. Но я взбунтовалась, сказала, что не буду такую играть. И меня почему-то не выгнали тут же, а прислушались к моим требованиям.

Об "Оскаре"

На Оскаровскую церемонию я поехала как турист. Представьте себе, вы достали билеты на финал Уимблдона, уселись на трибуне, а вас вызывают и дают ракетку. Меня охватил ужас, когда назвали мое имя. Стоять на сцене перед тремя миллиардами зрителей - это травма. Лучше бы они выслали приз почтой.

"Оскар" почти ничего не значит для моих домочадцев. Они даже не узнали его, поскольку не смотрят телевизора. Они были настолько же заинтересованы, как если бы я пришла домой с огурцом, положила его на стол и сказала: "Смотрите, что у меня есть!"

О своей внешности

Сложно спорить с тем, что я не красавица. Но мне с детства казалось это огромным достоинством, а не недостатком. Я всегда выделялась из толпы. Для этого даже делать ничего не надо было. Красота имеет большое давление, она навязывает тебе определенное поведение, загоняет в жесткие рамки. Мне же это абсолютно незнакомо. А еще мне нравится, что я могу спокойно играть персонажей любого пола или вовсе отключить в себе сексуальность, стать кем-то неопределенным. Я как арт-объект. Можно в музее выставлять.

О возрасте

В двадцать пять я мечтала стать 40-летней. Что-то мне подсказывало: после сорока наступит мое время. И до сорока старалась не высовываться, избегала главных и особенно романтических ролей. Да я и вообще не строю планов. Я ведь не делаю карьеру, я живу. У меня вместо карьеры - целая жизнь. Ни к каким профвысотам я не стремлюсь. Наоборот - стараюсь, чтобы от меня не устали.

О профессии

Фото: iStock
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Актрисой я себя не считаю, скорее профессиональным кинолюбителем. Я никогда не училась актерскому мастерству. Моими основными занятиями в Кембридже были английская литература и политология. Да, я рано начала интересоваться театром и участвовала в постановках, но кто из нас не играл на школьной сцене? Я всегда хотела в кино, но не в качестве актрисы - скорее, режиссером или сценаристом. И всякий раз, заканчивая работу над очередным фильмом, клянусь себе, что это моя последняя работа в кино.

О свободном времени

В свободное время я экспериментирую на кухне. Люблю готовить для друзей и семьи. Настоящее кулинарное искусство немыслимо без любви. Она проявляется с новой стороны, когда готовишь для любимых. Это акт общения - с помощью блюд можно показать человеку свое отношение. Особенно мне удается рыбный паштет. Люблю супы, пеку фруктовые торты. А еще у меня есть собственные изобретения - например, морковная запеканка. Дочери ее обожают!

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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