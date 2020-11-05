Исследование сотрудников Барселонского института глобального здоровья показало: тренировки по утрам, такие как быстрая ходьба или езда на велосипеде, могут предотвратить рак. По их словам, время физической активности влияет на гормоны и метаболизм пищи.

В исследование участвовало 2800 человек. Оказалось, у тех, кто был физически активен с 8 до 10 часов утра, реже развивались опухоли простаты или груди. Ученые считают, что одной из возможных причин развития рака является нарушение режима дня и внешних факторов вроде потребления пищи и уровня освещенности. Было доказано, что регулярная физическая активность может снизить риск рака. И защитный эффект приносит больше пользы, если заниматься по утрам.

Известно: в темноте тело человека производит мелатонин. Он помогает регулировать сон и влияет на многие функции, связанные с циркадным ритмом. Мелатонин также останавливает распространение рака. Считается, что в развитии рака играют роль искусственный свет и ночной прием пищи. Теперь же ученые говорят о том, что физическая активность днем и вечером может тормозить выработку мелатонина, тем самым провоцируя рак. А потому - зарядку, и с утра пораньше.